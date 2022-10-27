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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Нант
0:0
Первый тайм: 5'
Карабах
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 360
Нант 22.8% (82)
X 7.8% (28)
Карабах 69.4% (250)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Карабах
3.30
3.60
3.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
7
Гессан
Эванн
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
55
Бамба
Абдул-Кадер
31
Мохамед
Мостафа
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
27
Байрамов
Турал
2
Гараев
Гара
7
Алмейда
Ричард
19
Озобич
Филип
20
Кади
11
Квабена
Овусу
10
Зубир
Абделла
Нант
4-3-2-1
Карабах
4-2-1-3

История личных встреч

Нант
Карабах

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Блас Людовик 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квабена Овусу 2 0.5
Вешович Марко 2 0.5
Зубир Абделла 1 0.25
Шейдаев Рамиль 1 0.25
Янкович Марко 1 0.25
Кади 0 0
Озобич Филип 0 0
Гараев Гара 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Блас Людовик 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Вешович Марко 1 0
Зубир Абделла 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Гараев Гара 1 0
Квабена Овусу 1 0
Байрамов Турал 1 0
Ромао Жулио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0
Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2
Карабах
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - Сумгаит 3:1 Карабах - Олимпиакос 0:0 Габала - Карабах 0:1
Олимпиакос - Карабах 0:3 Карабах - Нефтчи 3:1 Зира - Карабах 1:7 Карабах - Нант 3:0 Карабах - Сабах Баку 4:3 Фрайбург - Карабах 2:1 Кяпаз - Карабах 0:1 Карабах - Шамахы 4:0 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Сумгаит - Карабах 0:2 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Ференцварош 1:1 Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Карабах 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
3. Нант 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
4. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Карабах 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Карабах 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Нант 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Отметим, что сегодня "Карабах" может обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы, для этого надо сегодня не проиграть во Франции.
  • Угловой
    3'
    Кади исполнил подачу на небольшой высоте, оборона "Нанта" с угрозой легко справляется.
  • 2'
    Байрамов получает мяч на левом краю штрафной и зарабатывает первый в сегодняшнем матче угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Нант 0:0 Карабах

Исход игры
Нант
22.7% (82)
Ничья
8% (29)
Карабах
69.3% (250)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (190)
Меньше
42.42% (140)
Обе команды забьют
Да
51.82% (171)
Нет
48.18% (159)
Популярный счёт
1:2 Карабах
31% (112)
0:2 Карабах
10.5% (38)
0:1 Карабах
10.5% (38)
0:3 Карабах
10.2% (37)
2:1 Нант
8.3% (30)
1:0 Нант
7.2% (26)
1:1 Ничья
5.8% (21)
2:0 Нант
4.7% (17)
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