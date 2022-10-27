Тур: 5. Стадион: Стад де ля Божуар.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Блас
Людовик
81
Медина
Кевин
19
Озобич
Филип
20
Кади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
22 Манвелян ГорНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Нант
Карабах
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
|Блас Людовик
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квабена Овусу
|2
|0.5
|Вешович Марко
|2
|0.5
|Зубир Абделла
|1
|0.25
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.25
|Янкович Марко
|1
|0.25
|Кади
|0
|0
|Озобич Филип
|0
|0
|Гараев Гара
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Шейдаев Рамиль
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Гараев Гара
|1
|0
|Квабена Овусу
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
|Ромао Жулио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0
Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2
Карабах
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - Сумгаит 3:1 Карабах - Олимпиакос 0:0 Габала - Карабах 0:1
Олимпиакос - Карабах 0:3 Карабах - Нефтчи 3:1 Зира - Карабах 1:7 Карабах - Нант 3:0 Карабах - Сабах Баку 4:3 Фрайбург - Карабах 2:1 Кяпаз - Карабах 0:1 Карабах - Шамахы 4:0 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Сумгаит - Карабах 0:2 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Ференцварош 1:1 Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Нант 0:0 Карабах
Исход игры
Нант
22.7% (82)
Ничья
8% (29)
Карабах
69.3% (250)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (190)
Меньше
42.42% (140)
Обе команды забьют
Да
51.82% (171)
Нет
48.18% (159)
Популярный счёт
1:2 Карабах
31% (112)
0:2 Карабах
10.5% (38)
0:1 Карабах
10.5% (38)
0:3 Карабах
10.2% (37)
2:1 Нант
8.3% (30)
1:0 Нант
7.2% (26)
1:1 Ничья
5.8% (21)
2:0 Нант
4.7% (17)
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