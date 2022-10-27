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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Хартс
1:0
Первый тайм: 5'
РФШ Рига

Ход матча

3'
Шенклэнд Лоуренс
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Хартс 88.6% (109)
X 8.9% (11)
РФШ Рига 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартс
Ничья
РФШ Рига
2.13
3.95
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гордон
Крейг
2
Смит
Майкл
21
Сиббик
Тоби
3
Кингсли
Стивен
19
Кокран
Алекс
30
Джиннелли
Джош
7
Грант
Джордж
8
Киомурцоглу
Орестис
16
Хэллидэй
Эндрю
18
Маккей
Барри
9
Шенклэнд
Лоуренс
12
Стейнбор
Павел
2
Сорокин
Владислав
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
81
Шимкович
Томаш
30
Фризенбихлер
Кевин
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Хартс
4-5-1
РФШ Рига
4-2-3-1

История личных встреч

Хартс
РФШ Рига

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 2 (1) 0.4
Форрест Алан 1 0.2
Хамфрис Стивен 1 0.2
Маккей Барри 0 0
Девлин Кэмерон 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 4 0.44
Фризенбихлер Кевин 1 0.11
Липушчек Жига 1 0.11
Мареш Петер 1 (1) 0.11
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харинг Петер 2 0
Кокран Алекс 2 0
Смит Коннор I 2 0
Нилсон Льюис 0 1
Гордон Крейг 1 0
Кингсли Стивен 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сиббик Тоби 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимкович Томаш 3 1
Мареш Петер 3 0
Панич Стефан 3 0
Липушчек Жига 3 0
Зюзин Артур 2 0
Джатта Альфусейни 2 0
Сарич Томислав 1 0
Фризенбихлер Кевин 1 0
Ягодинский Виталий 1 0
Стейнбор Павел 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Илич Андрей 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
5
71%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хартс - Селтик 3:4 Абердин - Хартс 2:0 Фиорентина - Хартс 5:1 Килмарнок - Хартс 2:2
Хартс - Фиорентина 0:3 Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1
РФШ Рига
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Супер Нова - РФШ Рига 0:4 Ауда - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 2:2 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0
Ауда - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 РФШ Рига - Метта 6:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 РФШ Рига - Спартак Юрмала 3:0 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Рига 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:2 Линфилд - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. Фиорентина Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Хартс 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 12 6
4. РФШ Рига 0:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Хартс 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
4. РФШ Рига 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. РФШ Рига 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Хартс 88.6% (109)
X 8.9% (11)
РФШ Рига 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартс
Ничья
РФШ Рига
2.13
3.95
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хартс 1:0 РФШ Рига онлайн

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Прогнозы на матч Хартс 1:0 РФШ Рига

Исход игры
Хартс
88.6% (109)
Ничья
8.9% (11)
РФШ Рига
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
38.33% (46)
Нет
61.67% (74)
Популярный счёт
1:0 Хартс
27.6% (34)
2:0 Хартс
26% (32)
2:1 Хартс
25.2% (31)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:0 Хартс
4.1% (5)
3:1 Хартс
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 РФШ Рига
1.6% (2)
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