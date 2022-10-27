Тур: 5. Стадион: Парк Тайнкасл.
0'
1:0
3' ГолШенклэнд Лоуренс
2:0
12' ГолХэллидэй Эндрю
19' Желтая карточкаЛипушчек Жига
2:1
39' ГолФризенбихлер Кевин
44' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
75' Желтая карточкаЗюзин Артур
90' Красная карточкаЯгодинский Виталий
90'+5
Ход матча
3'
12'
2:0
19'
39'
44'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
21
Сиббик
Тоби
19
Кокран
Алекс
18
Маккей
Барри
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
- Защитник
-
19 Кокран АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маккей БарриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Вратарь
-
17 Форрест АланЗащитник
-
20 Нилсон ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсон Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Ракель ДенисЗащитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Хартс
РФШ Рига
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|2 (1)
|0.4
|Хэллидэй Эндрю
|1
|0.2
|Форрест Алан
|1
|0.2
|Хамфрис Стивен
|1
|0.2
|Маккей Барри
|0
|0
|Джиннелли Джош
|0
|0
|Грант Джордж
|0
|0
|Девлин Кэмерон
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|4
|0.44
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0.22
|Липушчек Жига
|1
|0.11
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.11
|Панич Стефан
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Харинг Петер
|2
|0
|Кокран Алекс
|2
|0
|Смит Коннор I
|2
|0
|Нилсон Льюис
|0
|1
|Гордон Крейг
|1
|0
|Кингсли Стивен
|1
|0
|Джиннелли Джош
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сиббик Тоби
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимкович Томаш
|3
|1
|Липушчек Жига
|4
|0
|Мареш Петер
|3
|0
|Зюзин Артур
|3
|0
|Панич Стефан
|3
|0
|Ягодинский Виталий
|1
|1
|Джатта Альфусейни
|2
|0
|Сарич Томислав
|1
|0
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|Стейнбор Павел
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Илич Андрей
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
5
63%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
0
0%
2
14%
91-120
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хартс - Селтик 3:4 Абердин - Хартс 2:0 Фиорентина - Хартс 5:1 Килмарнок - Хартс 2:2
Хартс - Фиорентина 0:3 Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1
РФШ Рига
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Супер Нова - РФШ Рига 0:4 Ауда - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 2:2 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0
Ауда - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 РФШ Рига - Метта 6:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 РФШ Рига - Спартак Юрмала 3:0 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Рига 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:2 Линфилд - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Хартс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 13
|6
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Хартс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Хартс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Хартс 2:1 РФШ Рига
Исход игры
Хартс
88.6% (109)
Ничья
8.9% (11)
РФШ Рига
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
38.33% (46)
Нет
61.67% (74)
Популярный счёт
1:0 Хартс
27.6% (34)
2:0 Хартс
26% (32)
2:1 Хартс
25.2% (31)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:0 Хартс
4.1% (5)
3:1 Хартс
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 РФШ Рига
1.6% (2)
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