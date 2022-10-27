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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Хартс
2:1
Конец матча
РФШ Рига
0'
1:0
3' Гол
Шенклэнд Лоуренс
2:0
12' Гол
Хэллидэй Эндрю
19' Желтая карточка
Липушчек Жига
2:1
39' Гол
Фризенбихлер Кевин
44' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
75' Желтая карточка
Зюзин Артур
90' Красная карточка
Ягодинский Виталий
90'+5

Ход матча

3'
Шенклэнд Лоуренс
(Джиннелли Джош)
1:0
12'
Хэллидэй Эндрю
(Грант Джордж)
2:0
19'
 
Липушчек Жига
39'
2:1
Фризенбихлер Кевин
(Илич Андрей)
44'
Шенклэнд Лоуренс
 
64'
Смит Коннор I
Грант Джордж
 
68'
 
Влалукин Йован
Сорокин Владислав
68'
 
Зюзин Артур
Шимкович Томаш
68'
Нилсон Льюис
Кингсли Стивен
 
73'
 
Сарич Томислав
Джатта Альфусейни
75'
 
Зюзин Артур
81'
 
Ракель Денис
Фризенбихлер Кевин
88'
Форрест Алан
Маккей Барри
 
88'
Хендерсон Эуан
Джиннелли Джош
 
90'
 
Ягодинский Виталий

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 123
Хартс 88.6% (109)
X 8.9% (11)
РФШ Рига 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гордон
Крейг
2
Смит
Майкл
21
Сиббик
Тоби
3
Кингсли
Стивен
19
Кокран
Алекс
30
Джиннелли
Джош
7
Грант
Джордж
8
Киомурцоглу
Орестис
16
Хэллидэй
Эндрю
18
Маккей
Барри
9
Шенклэнд
Лоуренс
12
Стейнбор
Павел
2
Сорокин
Владислав
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
81
Шимкович
Томаш
30
Фризенбихлер
Кевин
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Хартс
4-5-1
РФШ Рига
4-2-3-1

История личных встреч

Хартс
РФШ Рига

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 2 (1) 0.4
Хэллидэй Эндрю 1 0.2
Форрест Алан 1 0.2
Хамфрис Стивен 1 0.2
Маккей Барри 0 0
Джиннелли Джош 0 0
Грант Джордж 0 0
Девлин Кэмерон 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 4 0.44
Фризенбихлер Кевин 2 0.22
Липушчек Жига 1 0.11
Мареш Петер 1 (1) 0.11
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Харинг Петер 2 0
Кокран Алекс 2 0
Смит Коннор I 2 0
Нилсон Льюис 0 1
Гордон Крейг 1 0
Кингсли Стивен 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сиббик Тоби 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимкович Томаш 3 1
Липушчек Жига 4 0
Мареш Петер 3 0
Зюзин Артур 3 0
Панич Стефан 3 0
Ягодинский Виталий 1 1
Джатта Альфусейни 2 0
Сарич Томислав 1 0
Фризенбихлер Кевин 1 0
Стейнбор Павел 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Илич Андрей 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
5
63%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
0
0%
2
14%
91-120

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хартс - Селтик 3:4 Абердин - Хартс 2:0 Фиорентина - Хартс 5:1 Килмарнок - Хартс 2:2
Хартс - Фиорентина 0:3 Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1
РФШ Рига
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Супер Нова - РФШ Рига 0:4 Ауда - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 2:2 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0
Ауда - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 РФШ Рига - Метта 6:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 РФШ Рига - Спартак Юрмала 3:0 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Рига 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:2 Линфилд - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. Фиорентина Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Хартс Заявка 5 2 0 3 5 - 13 6
4. РФШ Рига Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Хартс Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
4. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. РФШ Рига Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шенклэнд Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Хартс 88.6% (109)
    X 8.9% (11)
    РФШ Рига 2.4% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Хартс 2:1 РФШ Рига

    Исход игры
    Хартс
    88.6% (109)
    Ничья
    8.9% (11)
    РФШ Рига
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    38.33% (46)
    Нет
    61.67% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Хартс
    27.6% (34)
    2:0 Хартс
    26% (32)
    2:1 Хартс
    25.2% (31)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:0 Хартс
    4.1% (5)
    3:1 Хартс
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 РФШ Рига
    1.6% (2)
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