Тур: 5. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
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История личных встреч
Слован Братислава
Пюник
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|2
|0.33
|Рамирес Эрик
|2
|0.33
|Пощек Лукаш
|1
|0.17
|Куцка Юрай
|1
|0.17
|Вайсс Владимир
|1 (1)
|0.17
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашян Артак
|2
|0.5
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.5
|Карлос Джуниор II
|1
|0.25
|Озбилиз Араз
|1 (1)
|0.25
|Гонсалес Александр
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|3
|1
|Барсегян Тигран
|2
|1
|Шапоньич Иван
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Чаврич Александр
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Крижан Рихард
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|3
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Карапетян Арис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0
Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2
Пюник
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1 Арарат - Пюник 1:0
Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Слован Братислава - Пюник
Исход игры
Слован Братислава
92.9% (39)
Ничья
2.4% (1)
Пюник
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
47.6% (20)
2:0 Слован Братислава
21.4% (9)
1:0 Слован Братислава
16.7% (7)
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