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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Слован Братислава
 
Позже
Пюник
Прогнозы 42
Слован Братислава 92.9% (39)
X 2.4% (1)
Пюник 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Пюник
1.53
7.50
7.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Слован Братислава
Пюник

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0
ЛЕ
5:0
ЛЕ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 2 0.33
Рамирес Эрик 2 0.33
Пощек Лукаш 1 0.17
Куцка Юрай 1 0.17
Вайсс Владимир 1 (1) 0.17
Чакветадзе Георгий 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашян Артак 2 0.5
Отубаньо Юсуф 2 0.5
Карлос Джуниор II 1 0.25
Озбилиз Араз 1 (1) 0.25
Гонсалес Александр 0 0
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 3 1
Барсегян Тигран 2 1
Шапоньич Иван 2 0
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Чаврич Александр 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Абена Минти 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Ловат Лукас 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Крижан Рихард 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 3 0
Братков Антон 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Карапетян Арис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0
Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2
Пюник
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1 Арарат - Пюник 1:0
Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Пюник Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Слован Братислава Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Жальгирис Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Базель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Жальгирис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Слован Братислава Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Жальгирис Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Пюник Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Слован Братислава - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 42
    Слован Братислава 92.9% (39)
    X 2.4% (1)
    Пюник 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Пюник
    1.53
    7.50
    7.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Слован Братислава - Пюник

    Исход игры
    Слован Братислава
    92.9% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Пюник
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    47.6% (20)
    2:0 Слован Братислава
    21.4% (9)
    1:0 Слован Братислава
    16.7% (7)
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    Слован Братислава
    Пюник
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