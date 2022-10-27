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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Омония
0:0
Первый тайм: 6'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 125
Омония 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Реал Сосьедад 96.8% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Реал Сосьедад
8.00
4.65
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Узохо
Фрэнсис
3
Мэтьюз
Адам
22
Ланг
Адам
73
Милетич
Неманья
17
Лекьякс
Ян
8
Кассама
Морету
90
Безус
Роман
76
Харалампус
Харалампос
7
Бруно
V
80
Какулис
Андроникос
11
Баркер
Брэндон
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
17
Наварро
Роберто
16
Гевара
Андер
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
33
Каррикабуру
Хон
14
Кубо
Такефуса
Омония
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Омония
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.33
Какулис Андроникос 1 0.17
Бруно V 1 0.17
Ансарифард Карим 1 0.17
Баркер Брэндон 1 0.17
Панайоту Николас 1 0.17
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 2 0.5
Наварро Роберто 1 0.25
Браис Мендес 1 (1) 0.25
Сильва Давид 1 0.25
Рико Диего 1 0.25
Ариц Элустондо 1 0.25
Гевара Андер 1 0.25
Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какулис Андроникос 3 0
Ланг Адам 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Кассама Морету 1 0
Панайоту Николас 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Рико Диего 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Шериф 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
4. Омония 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Омония 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Шериф 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Омония 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Омония 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Реал Сосьедад 96.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Реал Сосьедад
8.00
4.65
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Омония 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Омония
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Реал Сосьедад
96.8% (120)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
44.92% (53)
Нет
55.08% (65)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
31.5% (39)
0:2 Реал Сосьедад
27.4% (34)
0:1 Реал Сосьедад
20.2% (25)
1:3 Реал Сосьедад
7.3% (9)
0:3 Реал Сосьедад
4% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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