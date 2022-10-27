Тур: 5. Стадион: Джи Эс Пи.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолНаварро Роберто
50' Желтая карточкаЛанг Адам
53' Желтая карточкаПапулис Фотис
0:2
60' ГолБраис Мендес
73' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
84' Желтая карточкаБраис Мендес
88' Желтая карточкаКассама Морету
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
45'
50'
53'
60'
0:2
84'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
90
Безус
Роман
7
Бруно
V
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
16
Гевара
Андер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yannick Ferrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
История личных встреч
Омония
Реал Сосьедад
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.29
|Какулис Андроникос
|1
|0.14
|Бруно V
|1
|0.14
|Ансарифард Карим
|1
|0.14
|Баркер Брэндон
|1
|0.14
|Панайоту Николас
|1
|0.14
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Роберто
|2
|0.4
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|Браис Мендес
|2 (1)
|0.4
|Сильва Давид
|1
|0.2
|Рико Диего
|1
|0.2
|Ариц Элустондо
|1
|0.2
|Гевара Андер
|1
|0.2
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Ильяраменди Асьер
|0
|0
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Шериф
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Омония 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Омония
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Реал Сосьедад
96.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
44.17% (53)
Нет
55.83% (67)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
31% (39)
0:2 Реал Сосьедад
27.8% (35)
0:1 Реал Сосьедад
20.6% (26)
1:3 Реал Сосьедад
7.1% (9)
0:3 Реал Сосьедад
4% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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