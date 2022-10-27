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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Омония
0:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
45' Гол
Наварро Роберто
50' Желтая карточка
Ланг Адам
53' Желтая карточка
Папулис Фотис
0:2
60' Гол
Браис Мендес
73' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
84' Желтая карточка
Браис Мендес
88' Желтая карточка
Кассама Морету
90'+3
0:2. Гол Хона Каррикабуру (видео...
0:1. Гол Роберта Наварро (видео)...

Ход матча

45'
0:1
Наварро Роберто
(Ильяраменди Асьер)
46'
 
Марин Пабло
Кубо Такефуса
46'
 
Браис Мендес
Мерино Микель
46'
Папулис Фотис
Баркер Брэндон
 
50'
Ланг Адам
 
53'
Папулис Фотис
 
60'
0:2
Браис Мендес
(Наварро Роберто)
64'
Ансарифард Карим
Бруно V
 
64'
Юсте Эктор
Милетич Неманья
 
70'
 
Магунаселая Хон
Каррикабуру Хон
70'
 
Арамбарри Аритц
Рико Диего
72'
Кусулос Янис
Харалампус Харалампос
 
73'
 
Ильяраменди Асьер
80'
Панайоту Николас
Мэтьюз Адам
 
80'
 
Туррьентес Беньят
Ильяраменди Асьер
84'
 
Браис Мендес
88'
Кассама Морету
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 126
Омония 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Реал Сосьедад 96.8% (122)
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23
Узохо
Фрэнсис
3
Мэтьюз
Адам
73
Милетич
Неманья
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
8
Кассама
Морету
76
Харалампус
Харалампос
80
Какулис
Андроникос
90
Безус
Роман
11
Баркер
Брэндон
7
Бруно
V
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
14
Кубо
Такефуса
16
Гевара
Андер
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
17
Наварро
Роберто
33
Каррикабуру
Хон
Омония
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-5-1

История личных встреч

Омония
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.29
Какулис Андроникос 1 0.14
Бруно V 1 0.14
Ансарифард Карим 1 0.14
Баркер Брэндон 1 0.14
Панайоту Николас 1 0.14
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Роберто 2 0.4
Сорлот Александр 2 0.4
Браис Мендес 2 (1) 0.4
Сильва Давид 1 0.2
Рико Диего 1 0.2
Ариц Элустондо 1 0.2
Гевара Андер 1 0.2
Кубо Такефуса 0 0
Ильяраменди Асьер 0 0

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Кассама Морету 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Панайоту Николас 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Рико Диего 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Шериф Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
4. Омония Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Наварро Роберто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Омония 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Реал Сосьедад 96.8% (122)
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    Прогнозы на матч Омония 0:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Омония
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Реал Сосьедад
    96.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    44.17% (53)
    Нет
    55.83% (67)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    31% (39)
    0:2 Реал Сосьедад
    27.8% (35)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.6% (26)
    1:3 Реал Сосьедад
    7.1% (9)
    0:3 Реал Сосьедад
    4% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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