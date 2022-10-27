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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Мольде
1:0
Первый тайм: 6'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 16 Владение мячом, % 84
Прогнозы 124
Мольде 79.8% (99)
X 16.9% (21)
Юргорден 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Юргорден
1.78
6.10
6.12
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
25
Брейвик
Эмиль
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
12
Банда
Эммануэль
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Мольде
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 4 0.36
Брюнхильдсен Ола 4 0.36
Фофана Датро 4 (1) 0.36
Маннсверк Сиверт 3 (1) 0.27
Хуссейн Эцаз 2 0.18
Эриксен Кристиан I 1 0.09
Линнес Мартин 1 0.09
Хёуген Кристоффер 1 0.09
Коса Маркус Андреас 1 0.09
Эйкрем Магнус 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 6 0.55
Викхейм Густав 3 0.27
Банда Эммануэль 3 0.27
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.27
Финнделл Хампус 2 0.18
Андерссон Элиас 1 0.09
Экдаль Хьяльмар 1 0.09
Хольмберг Карл 1 0.09
Даниэльссон Маркус 1 0.09
Хиен Исак 1 0.09
Думбуя Амаду 1 0.09
Эрикссон Магнус 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Датро 2 1
Хауган Эйрик 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Грёдем Магнус 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 5 0
Шуллер Расмус 3 1
Асоро Йоэль 4 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
50%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

21
23
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Юргорден 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Гент 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
4. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Юргорден 0:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Гент 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Мольде 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Гент 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Мольде 79.8% (99)
X 16.9% (21)
Юргорден 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Юргорден
1.78
6.10
6.12
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Мольде 1:0 Юргорден онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 1:0 Юргорден

Исход игры
Мольде
80.8% (97)
Ничья
15.8% (19)
Юргорден
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
45.8% (55)
1:0 Мольде
21.7% (26)
1:1 Ничья
11.7% (14)
2:0 Мольде
5.8% (7)
0:0 Ничья
3.3% (4)
3:1 Мольде
1.7% (2)
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