Тур: 5. Стадион: Акер.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
16 Владение мячом, % 84
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мольде
Юргорден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|4
|0.36
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.36
|Фофана Датро
|4 (1)
|0.36
|Маннсверк Сиверт
|3 (1)
|0.27
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.09
|Линнес Мартин
|1
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.09
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.09
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|6
|0.55
|Викхейм Густав
|3
|0.27
|Банда Эммануэль
|3
|0.27
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.27
|Финнделл Хампус
|2
|0.18
|Андерссон Элиас
|1
|0.09
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.09
|Хольмберг Карл
|1
|0.09
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.09
|Хиен Исак
|1
|0.09
|Думбуя Амаду
|1
|0.09
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Датро
|2
|1
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Грёдем Магнус
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|Шуллер Расмус
|3
|1
|Асоро Йоэль
|4
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
50%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
21
23
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Мольде 1:0 Юргорден
Исход игры
Мольде
80.8% (97)
Ничья
15.8% (19)
Юргорден
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
45.8% (55)
1:0 Мольде
21.7% (26)
1:1 Ничья
11.7% (14)
2:0 Мольде
5.8% (7)
0:0 Ничья
3.3% (4)
3:1 Мольде
1.7% (2)
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