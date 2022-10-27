Тур: 5. Стадион: Акер. Зрители: 5545
0'
1:0
5' ГолБрюнхильдсен Ола
2:0
21' ГолКоса Маркус Андреас
2:1
44' ГолЭдвардсен Виктор
45' Желтая карточкаРиса Бирк
58' Желтая карточкаШуллер Расмус
59' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
65' Желтая карточкаЛовик Матиас
2:2
67' ГолАсоро Йоэль
70' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
2:3
77' ГолРадетинац Харис
90'+6
Ход матча
5'
21'
44'
45'
58'
59'
65'
67'
2:2
70'
77'
2:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мольде
Юргорден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.45
|Брейвик Эмиль
|4
|0.36
|Фофана Датро
|4 (1)
|0.36
|Маннсверк Сиверт
|3 (1)
|0.27
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.18
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.09
|Линнес Мартин
|1
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.09
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|7
|0.64
|Эдвардсен Виктор
|4 (1)
|0.36
|Викхейм Густав
|3
|0.27
|Банда Эммануэль
|3
|0.27
|Финнделл Хампус
|2
|0.18
|Радетинац Харис
|1
|0.09
|Андерссон Элиас
|1
|0.09
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.09
|Хольмберг Карл
|1
|0.09
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.09
|Хиен Исак
|1
|0.09
|Думбуя Амаду
|1
|0.09
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Фофана Датро
|2
|1
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Грёдем Магнус
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|4
|1
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|Асоро Йоэль
|4
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
6
26%
7
27%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
4
15%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
33%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Мольде 2:3 Юргорден
Исход игры
Мольде
79.8% (99)
Ничья
16.9% (21)
Юргорден
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
46% (57)
1:0 Мольде
21% (26)
1:1 Ничья
12.9% (16)
2:0 Мольде
5.6% (7)
0:0 Ничья
3.2% (4)
3:1 Мольде
1.6% (2)
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