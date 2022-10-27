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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5545
Мольде
2:3
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
5' Гол
Брюнхильдсен Ола
2:0
21' Гол
Коса Маркус Андреас
2:1
44' Гол
Эдвардсен Виктор
45' Желтая карточка
Риса Бирк
58' Желтая карточка
Шуллер Расмус
59' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
65' Желтая карточка
Ловик Матиас
2:2
67' Гол
Асоро Йоэль
70' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
2:3
77' Гол
Радетинац Харис
90'+6

Ход матча

5'
Брюнхильдсен Ола
(Коса Маркус Андреас)
1:0
21'
Коса Маркус Андреас
(Брейвик Эмиль)
2:0
44'
2:1
Эдвардсен Виктор
(Викхейм Густав)
45'
Риса Бирк
 
58'
 
Шуллер Расмус
58'
 
Эрикссон Магнус
Банда Эммануэль
59'
Брейвик Эмиль
 
62'
Эриксен Кристиан I
Кнутсон Эрлинг
 
65'
Ловик Матиас
 
67'
2:2
Асоро Йоэль
(Бенгтссон Пьер)
70'
Брюнхильдсен Ола
 
71'
Фофана Датро
Эйкрем Магнус
 
71'
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
 
73'
 
Радетинац Харис
Викхейм Густав
77'
2:3
Радетинац Харис
(Асоро Йоэль)
79'
Грёдем Магнус
Брейвик Эмиль
 
83'
 
Экдаль Хьяльмар
Финнделл Хампус
83'
 
Сабович Бесард
Асоро Йоэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 124
Мольде 79.8% (99)
X 16.9% (21)
Юргорден 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
25
Брейвик
Эмиль
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
12
Банда
Эммануэль
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Мольде
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 5 0.45
Брейвик Эмиль 4 0.36
Фофана Датро 4 (1) 0.36
Маннсверк Сиверт 3 (1) 0.27
Коса Маркус Андреас 2 0.18
Хуссейн Эцаз 2 0.18
Эриксен Кристиан I 1 0.09
Линнес Мартин 1 0.09
Хёуген Кристоффер 1 0.09
Эйкрем Магнус 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 7 0.64
Эдвардсен Виктор 4 (1) 0.36
Викхейм Густав 3 0.27
Банда Эммануэль 3 0.27
Финнделл Хампус 2 0.18
Радетинац Харис 1 0.09
Андерссон Элиас 1 0.09
Экдаль Хьяльмар 1 0.09
Хольмберг Карл 1 0.09
Даниэльссон Маркус 1 0.09
Хиен Исак 1 0.09
Думбуя Амаду 1 0.09
Эрикссон Магнус 0 0
Бенгтссон Пьер 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 4 0
Фофана Датро 2 1
Хауган Эйрик 3 0
Брюнхильдсен Ола 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Грёдем Магнус 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Ловик Матиас 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 4 1
Эдвардсен Виктор 5 0
Асоро Йоэль 4 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
6
26%
7
27%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
33%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
3. Гент Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4. Шемрок Роверс Заявка 5 0 2 3 1 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гент Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Гент Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Мольде 79.8% (99)
    X 16.9% (21)
    Юргорден 3.2% (4)
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    Прогнозы на матч Мольде 2:3 Юргорден

    Исход игры
    Мольде
    79.8% (99)
    Ничья
    16.9% (21)
    Юргорден
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    67.23% (80)
    Нет
    32.77% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    46% (57)
    1:0 Мольде
    21% (26)
    1:1 Ничья
    12.9% (16)
    2:0 Мольде
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Мольде
    1.6% (2)
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