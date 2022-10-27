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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 5'
Олимпиакос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 127
Фрайбург 91.3% (116)
X 6.3% (8)
Олимпиакос 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Олимпиакос
4.75
8.15
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
24
Ба
Уссейну
17
Врусаи
Мариус
77
Родригес
Гарри
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
19
Масурас
Гиоргос
21
Биэл
Пеп
11
Эль-Араби
Юссеф
Фрайбург
4-4-2
Олимпиакос
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Олимпиакос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 3 0.75
Грифо Винченцо 2 (1) 0.5
Доан Рицу 1 0.25
Киере Даниэль-Кофи 1 0.25
Чон У-Ён 1 0.25
Хёфлер Николас 1 0.25
Кюблер Лукас 1 0.25
Гинтер Маттиас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 1 0.13
Эль-Араби Юссеф 1 0.13
Синкернагель Филип 1 0.13
Ин-Бом Хван 1 0.13
Камара Агибу 1 0.13
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Доан Рицу 1 0
Кайтель Янник 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Вальбуэна Матьё 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Родригес Гарри 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
5
36%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Карабах 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
3. Нант 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
4. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Карабах 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Карабах 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Нант 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Фрайбург 91.3% (116)
X 6.3% (8)
Олимпиакос 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Олимпиакос
4.75
8.15
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Олимпиакос онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Олимпиакос

Исход игры
Фрайбург
91.2% (114)
Ничья
6.4% (8)
Олимпиакос
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.6% (42)
2:0 Фрайбург
32.8% (41)
1:0 Фрайбург
9.6% (12)
3:0 Фрайбург
5.6% (7)
3:1 Фрайбург
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Олимпиакос
1.6% (2)
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