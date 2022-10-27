Тур: 5. Стадион: Европа-парк-Штадион.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Фрайбург
Олимпиакос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|3
|0.75
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.5
|Доан Рицу
|1
|0.25
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.25
|Чон У-Ён
|1
|0.25
|Хёфлер Николас
|1
|0.25
|Кюблер Лукас
|1
|0.25
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|1
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.13
|Синкернагель Филип
|1
|0.13
|Ин-Бом Хван
|1
|0.13
|Камара Агибу
|1
|0.13
|Рябчук Олег
|0
|0
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
5
36%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Олимпиакос
Исход игры
Фрайбург
91.2% (114)
Ничья
6.4% (8)
Олимпиакос
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.6% (42)
2:0 Фрайбург
32.8% (41)
1:0 Фрайбург
9.6% (12)
3:0 Фрайбург
5.6% (7)
3:1 Фрайбург
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Олимпиакос
1.6% (2)
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