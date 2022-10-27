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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Фрайбург
1:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
17' Гол
Эль-Араби Юссеф
28' Желтая карточка
М'Вила Янн
80' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
82' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
90' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
1:1
90' Гол
Кюблер Лукас
90' Желтая карточка
Малонг Кунде
90' Желтая карточка
Ба Уссейну
90' Вторая желтая карточка
Ба Уссейну
90' Желтая карточка
Рецос Панайотис
90' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
90'+9

Ход матча

17'
0:1
Эль-Араби Юссеф
(Биэл Пеп)
28'
 
М'Вила Янн
39'
 
Рябчук Олег
Родригес Гарри
63'
Эггештайн Максимилиан
Кайтель Янник
 
63'
Вайсхаупт Ноа
Доан Рицу
 
63'
Чон У-Ён
Киере Даниэль-Кофи
 
69'
 
Малонг Кунде
Биэл Пеп
72'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
77'
Сильдиллия Килианн
Линхарт Филипп
 
80'
 
Масурас Гиоргос
82'
 
Хван Ый-Чжо
Эль-Араби Юссеф
82'
 
Вальбуэна Матьё
Масурас Гиоргос
82'
 
Рецос Панайотис
Врусаи Мариус
82'
 
Эль-Араби Юссеф
90'
 
Пасхалакис Александрос
90'
Кюблер Лукас
(Гюнтер Кристиан)
1:1
90'
 
Малонг Кунде
90'
 
Ба Уссейну
90'
 
Ба Уссейну
90'
 
Рецос Панайотис
90'
Гинтер Маттиас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 127
Фрайбург 91.3% (116)
X 6.3% (8)
Олимпиакос 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
24
Ба
Уссейну
17
Врусаи
Мариус
77
Родригес
Гарри
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
19
Масурас
Гиоргос
21
Биэл
Пеп
11
Эль-Араби
Юссеф
Фрайбург
4-4-2
Олимпиакос
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Олимпиакос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 3 0.6
Грифо Винченцо 2 (1) 0.4
Кюблер Лукас 2 0.4
Доан Рицу 1 0.2
Киере Даниэль-Кофи 1 0.2
Чон У-Ён 1 0.2
Хёфлер Николас 1 0.2
Гюнтер Кристиан 0 0
Гинтер Маттиас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 0.22
Масурас Гиоргос 1 0.11
Синкернагель Филип 1 0.11
Ин-Бом Хван 1 0.11
Камара Агибу 1 0.11
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0
Биэл Пеп 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Доан Рицу 1 0
Кайтель Янник 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 2 2
Масурас Гиоргос 3 0
М'Вила Янн 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Малонг Кунде 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Родригес Гарри 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
6
40%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Карабах Заявка 5 2 1 2 8 - 4 7
3. Нант Заявка 5 2 0 3 4 - 11 6
4. Олимпиакос Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Нант Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
3. Карабах Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Карабах Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. Олимпиакос Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Нант Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 39'
      Родригес Гарри уходит с поля. Рябчук Олег выходит вместо него
    • Желтая карточка
      28'
      М'Вила Янн получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Фрайбург 91.3% (116)
    X 6.3% (8)
    Олимпиакос 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Олимпиакос

    Исход игры
    Фрайбург
    91.3% (116)
    Ничья
    6.3% (8)
    Олимпиакос
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    33.1% (42)
    2:0 Фрайбург
    33.1% (42)
    1:0 Фрайбург
    9.4% (12)
    3:0 Фрайбург
    6.3% (8)
    3:1 Фрайбург
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Олимпиакос
    1.6% (2)
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