Тур: 5. Стадион: Европа-парк-Штадион.
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЭль-Араби Юссеф
28' Желтая карточкаМ'Вила Янн
80' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
82' Желтая карточкаЭль-Араби Юссеф
90' Желтая карточкаПасхалакис Александрос
1:1
90' ГолКюблер Лукас
90' Желтая карточкаМалонг Кунде
90' Желтая карточкаБа Уссейну
90' Вторая желтая карточкаБа Уссейну
90' Желтая карточкаРецос Панайотис
90' Желтая карточкаГинтер Маттиас
90'+9
Ход матча
17'
0:1
28'
69'
80'
82'
90'
1:1
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Фрайбург
Олимпиакос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|3
|0.6
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.4
|Кюблер Лукас
|2
|0.4
|Доан Рицу
|1
|0.2
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.2
|Чон У-Ён
|1
|0.2
|Хёфлер Николас
|1
|0.2
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.22
|Масурас Гиоргос
|1
|0.11
|Синкернагель Филип
|1
|0.11
|Ин-Бом Хван
|1
|0.11
|Камара Агибу
|1
|0.11
|Рябчук Олег
|0
|0
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Биэл Пеп
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|2
|2
|Масурас Гиоргос
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Малонг Кунде
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
6
40%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Олимпиакос
Исход игры
Фрайбург
91.3% (116)
Ничья
6.3% (8)
Олимпиакос
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
45.83% (55)
Нет
54.17% (65)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.1% (42)
2:0 Фрайбург
33.1% (42)
1:0 Фрайбург
9.4% (12)
3:0 Фрайбург
6.3% (8)
3:1 Фрайбург
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Олимпиакос
1.6% (2)
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