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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Первый тайм: 7'
ЧФР Клуж
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 121
Сивасспор 62.8% (76)
X 32.2% (39)
ЧФР Клуж 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
ЧФР Клуж
2.35
3.45
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
28
Кейта
Абдул-Кадер
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Саба
Диа
17
Ешильюрт
Эрдоган
9
Ятабаре
Мустафа
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
8
Роджер
VII
Сивасспор
4-2-3-1
ЧФР Клуж
4-3-3

История личных встреч

Сивасспор
ЧФР Клуж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 1 0.2
Градель Макс-Ален 1 (1) 0.2
Ешильюрт Эрдоган 1 0.2
Ятабаре Мустафа 1 0.2
Арслан Хакан 1 0.2
Ульвестад Фредрик 1 0.2
Ангельски Кароль 1 0.2
Чифтчи Угюр 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.18
Матиас Иури 2 0.18
Дяк Чиприан 2 (2) 0.18
Дебелюх Габриэл 1 0.09
Янга Рангело 1 0.09
Цвек Ловро 1 0.09
Роджер VII 0 0
Скуффет Симоне 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Абдул-Кадер 1 1
Чифтчи Угюр 2 0
Градель Макс-Ален 1 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Саба Диа 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Палули Мурат 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 0
Паун-Александру Константин 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Матиас Иури 3 0
Дяк Чиприан 2 0
Бурка Андрей 2 0
Камора Мауру 1 0
Малеле Сефас 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Колингер Денис 1 0
Маня Кристьян 1 0
Цвек Ловро 1 0
Мухар Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2
Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1
Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
3. Славия Прага 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. ФК Балкани 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Славия Прага 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ФК Балкани 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Сивасспор 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. ФК Балкани 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
4. Славия Прага 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Сивасспор 62.8% (76)
X 32.2% (39)
ЧФР Клуж 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
ЧФР Клуж
2.35
3.45
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сивасспор 0:0 ЧФР Клуж онлайн

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Прогнозы на матч Сивасспор 0:0 ЧФР Клуж

Исход игры
Сивасспор
62.7% (74)
Ничья
32.2% (38)
ЧФР Клуж
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
65.22% (75)
Нет
34.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
30.5% (36)
1:1 Ничья
27.1% (32)
1:0 Сивасспор
26.3% (31)
0:1 ЧФР Клуж
2.5% (3)
2:0 Сивасспор
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 ЧФР Клуж
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Сивасспор
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