Тур: 5. Стадион: Новый стадион 4 сентября. Зрители: 6050
0'
15' Желтая карточкаКолингер Денис
1:0
22' ГолЯтабаре Мустафа
53' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
2:0
64' ГолГрадель Макс-Ален
3:0
73' ГолЯтабаре Мустафа
88' Желтая карточкаАнгельски Кароль
90'+5
Ход матча
15'
22'
1:0
53'
64'
73'
3:0
88'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
37
Арслан
Хакан
11
Саба
Диа
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
26 Муса АхмедПолузащитник
-
94 Онаран КаанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гал РаресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Сивасспор
ЧФР Клуж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятабаре Мустафа
|3
|0.6
|Градель Макс-Ален
|2 (1)
|0.4
|Саба Диа
|1
|0.2
|Арслан Хакан
|1
|0.2
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.2
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.2
|Ангельски Кароль
|1
|0.2
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.18
|Матиас Иури
|2
|0.18
|Дяк Чиприан
|2 (2)
|0.18
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.09
|Янга Рангело
|1
|0.09
|Цвек Ловро
|1
|0.09
|Роджер VII
|0
|0
|Скуффет Симоне
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Чифтчи Угюр
|2
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|0
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Матиас Иури
|3
|0
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Колингер Денис
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2
Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1
Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Сивасспор 3:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Сивасспор
62.3% (76)
Ничья
32% (39)
ЧФР Клуж
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.13% (43)
Меньше
63.87% (76)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
29.5% (36)
1:1 Ничья
27% (33)
1:0 Сивасспор
26.2% (32)
0:1 ЧФР Клуж
3.3% (4)
2:0 Сивасспор
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 ЧФР Клуж
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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