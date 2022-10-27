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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 6050
Сивасспор
3:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
15' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
22' Гол
Ятабаре Мустафа
53' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
2:0
64' Гол
Градель Макс-Ален
3:0
73' Гол
Ятабаре Мустафа
88' Желтая карточка
Ангельски Кароль
90'+5

Ход матча

15'
 
Колингер Денис
22'
Ятабаре Мустафа
(Арслан Хакан)
1:0
46'
Градель Макс-Ален
Чифтчи Угюр
 
46'
 
Бурка Андрей
Колингер Денис
53'
Ешильюрт Эрдоган
 
64'
Градель Макс-Ален
(Нжи Клинтон Муа)
2:0
70'
 
Браун Кристофер
Цвек Ловро
70'
 
Петрила Клаудиу
Дяк Чиприан
73'
Ятабаре Мустафа
(Саба Диа)
3:0
78'
 
Хобан Овидиу
Боатенг Бисмарк
81'
Ангельски Кароль
Ятабаре Мустафа
 
81'
Ульвестад Фредрик
Кейта Абдул-Кадер
 
85'
 
Бордеяну Михай
Матиас Иури
88'
Ангельски Кароль
 
89'
Ялчин Робин
Саба Диа
 
89'
Эрдал Зия
Ешильюрт Эрдоган
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 122
Сивасспор 62.3% (76)
X 32% (39)
ЧФР Клуж 5.7% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
28
Кейта
Абдул-Кадер
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Саба
Диа
17
Ешильюрт
Эрдоган
9
Ятабаре
Мустафа
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
8
Роджер
VII
Сивасспор
4-2-3-1
ЧФР Клуж
4-3-3

История личных встреч

Сивасспор
ЧФР Клуж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятабаре Мустафа 3 0.6
Градель Макс-Ален 2 (1) 0.4
Саба Диа 1 0.2
Арслан Хакан 1 0.2
Ешильюрт Эрдоган 1 0.2
Ульвестад Фредрик 1 0.2
Ангельски Кароль 1 0.2
Нжи Клинтон Муа 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.18
Матиас Иури 2 0.18
Дяк Чиприан 2 (2) 0.18
Дебелюх Габриэл 1 0.09
Янга Рангело 1 0.09
Цвек Ловро 1 0.09
Роджер VII 0 0
Скуффет Симоне 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Абдул-Кадер 1 1
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Чифтчи Угюр 2 0
Градель Макс-Ален 1 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Саба Диа 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Палули Мурат 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 0
Паун-Александру Константин 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Матиас Иури 3 0
Дяк Чиприан 2 0
Колингер Денис 2 0
Бурка Андрей 2 0
Камора Мауру 1 0
Малеле Сефас 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Маня Кристьян 1 0
Цвек Ловро 1 0
Мухар Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2
Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1
Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. ЧФР Клуж Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
3. Славия Прага Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
4. ФК Балкани Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
2. ЧФР Клуж Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Славия Прага Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. ФК Балкани Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. ФК Балкани Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Колингер Денис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Сивасспор 62.3% (76)
    X 32% (39)
    ЧФР Клуж 5.7% (7)
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    Прогнозы на матч Сивасспор 3:0 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Сивасспор
    62.3% (76)
    Ничья
    32% (39)
    ЧФР Клуж
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.13% (43)
    Меньше
    63.87% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Сивасспор
    29.5% (36)
    1:1 Ничья
    27% (33)
    1:0 Сивасспор
    26.2% (32)
    0:1 ЧФР Клуж
    3.3% (4)
    2:0 Сивасспор
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 ЧФР Клуж
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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