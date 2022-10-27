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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Базель
1:0
Первый тайм: 7'
Жальгирис
0'
1:0
2' Гол
Диуф Энди

Ход матча

2'
Диуф Энди
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 20 Владение мячом, % 80
Прогнозы 121
Базель 99.2% (120)
X 0% (0)
Жальгирис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Жальгирис
4.40
4.80
7.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хитц
Mapвин
34
Джака
Таулант
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
1
Гертмонас
Эдвинас
12
Мамич
Петар
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
Базель
4-2-3-1
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Базель
Жальгирис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.3
Малес Дариан 2 (2) 0.2
Фрай Фабиан 2 (1) 0.2
Бургер Ваутер 2 0.2
Миллар Лиам 1 0.1
Ндой Дан 1 0.1
Ланг Михаэль 1 0.1
Салаи Адам 1 0.1
Диуф Энди 1 0.1
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.25
Урега Фабьен 1 0.25
Ойвуси Матиас 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Адамс Касим 4 0
Пельмар Анди 3 0
Джака Таулант 1 1
Лопес Серхио 2 0
Зачири Анди 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Малес Дариан 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любисавльевич Неманья 3 0
Горобцов Николас 2 0
Мамич Петар 2 0
Урега Фабьен 1 0
Кьеремех Франсис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
4
27%
1
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3
Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1
Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2. Пюник 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Слован Братислава 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Жальгирис 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Пюник 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Жальгирис 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Слован Братислава 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Пюник 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Жальгирис 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Диуф Энди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Базель 99.2% (120)
X 0% (0)
Жальгирис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Жальгирис
4.40
4.80
7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Базель 1:0 Жальгирис онлайн

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Прогнозы на матч Базель 1:0 Жальгирис

Исход игры
Базель
99.2% (117)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
28.45% (33)
Нет
71.55% (83)
Популярный счёт
2:0 Базель
45.8% (54)
2:1 Базель
21.2% (25)
1:0 Базель
12.7% (15)
3:0 Базель
11% (13)
3:1 Базель
4.2% (5)
4:1 Базель
1.7% (2)
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Базель
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