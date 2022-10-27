Тур: 5. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 13236
0'
1:0
1' ГолДиуф Энди
2:0
17' ГолЗачири Анди
2:1
42' ГолОйвуси Матиас
2:2
62' ГолОйвуси Матиас
83' Желтая карточкаДжака Таулант
89' Желтая карточкаБургер Ваутер
90'+6
Ход матча
1'
1:0
17'
2:0
42'
2:1
58'
62'
83'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
15
Адамс
Касим
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
30 Каде АнтонНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Базель
Жальгирис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|4
|0.36
|Малес Дариан
|2 (2)
|0.18
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.18
|Бургер Ваутер
|2
|0.18
|Диуф Энди
|2
|0.18
|Миллар Лиам
|1
|0.09
|Ндой Дан
|1
|0.09
|Ланг Михаэль
|1
|0.09
|Салаи Адам
|1
|0.09
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойвуси Матиас
|2
|0.4
|Ренан Соарес
|1
|0.2
|Урега Фабьен
|1
|0.2
|Кьеремех Франсис
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Джака Таулант
|2
|1
|Пельмар Анди
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любисавльевич Неманья
|3
|0
|Горобцов Николас
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
4
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
4
24%
2
50%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
25%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3
Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1
Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Базель 2:2 Жальгирис
Исход игры
Базель
99.2% (121)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (48)
Меньше
60% (72)
Обе команды забьют
Да
29.17% (35)
Нет
70.83% (85)
Популярный счёт
2:0 Базель
45.9% (56)
2:1 Базель
21.3% (26)
1:0 Базель
12.3% (15)
3:0 Базель
10.7% (13)
3:1 Базель
4.9% (6)
4:1 Базель
1.6% (2)
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