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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 13236
Базель
2:2
Конец матча
Жальгирис
0'
1:0
1' Гол
Диуф Энди
2:0
17' Гол
Зачири Анди
2:1
42' Гол
Ойвуси Матиас
2:2
62' Гол
Ойвуси Матиас
83' Желтая карточка
Джака Таулант
89' Желтая карточка
Бургер Ваутер
90'+6

Ход матча

1'
Диуф Энди
1:0
17'
Зачири Анди
(Малес Дариан)
2:0
42'
2:1
Ойвуси Матиас
46'
 
Кьеремех Франсис
Миличкович Марко
58'
Ндой Дан
Амдуни Зеки
 
58'
Брэдли Финк
Зачири Анди
 
62'
2:2
Ойвуси Матиас
(Кьеремех Франсис)
68'
Бургер Ваутер
Фрай Фабиан
 
69'
 
Казлаускас Донатас
Ренан Соарес
69'
 
Вербицкас Овидиус
Буфф Оливер
72'
Пельмар Анди
Комас Арнау
 
83'
Джака Таулант
 
84'
 
Бурба Мотеюс
Ойвуси Матиас
89'
Бургер Ваутер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 122
Базель 99.2% (121)
X 0% (0)
Жальгирис 0.8% (1)
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1
Хитц
Mapвин
34
Джака
Таулант
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
1
Гертмонас
Эдвинас
12
Мамич
Петар
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
Базель
4-2-3-1
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Базель
Жальгирис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 4 0.36
Малес Дариан 2 (2) 0.18
Фрай Фабиан 2 (1) 0.18
Бургер Ваутер 2 0.18
Диуф Энди 2 0.18
Миллар Лиам 1 0.09
Ндой Дан 1 0.09
Ланг Михаэль 1 0.09
Салаи Адам 1 0.09
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойвуси Матиас 2 0.4
Ренан Соарес 1 0.2
Урега Фабьен 1 0.2
Кьеремех Франсис 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Адамс Касим 4 0
Джака Таулант 2 1
Пельмар Анди 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зачири Анди 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Малес Дариан 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любисавльевич Неманья 3 0
Горобцов Николас 2 0
Мамич Петар 2 0
Урега Фабьен 1 0
Кьеремех Франсис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
4
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

17
4
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
4
24%
2
50%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
25%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3
Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1
Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
2. Базель Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3. Пюник Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
4. Жальгирис Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Слован Братислава Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Базель Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Жальгирис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Жальгирис Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Пюник Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Mathias Oyewusi бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Базель 99.2% (121)
    X 0% (0)
    Жальгирис 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Базель 2:2 Жальгирис онлайн

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    Прогнозы на матч Базель 2:2 Жальгирис

    Исход игры
    Базель
    99.2% (121)
    Ничья
    0% (0)
    Жальгирис
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (48)
    Меньше
    60% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (35)
    Нет
    70.83% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Базель
    45.9% (56)
    2:1 Базель
    21.3% (26)
    1:0 Базель
    12.3% (15)
    3:0 Базель
    10.7% (13)
    3:1 Базель
    4.9% (6)
    4:1 Базель
    1.6% (2)
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