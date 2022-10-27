Тур: 5. Стадион: Олд Траффорд.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
85 Владение мячом, % 15
20
Далот
Диогу
21
Антони
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
18
Киабу
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЭронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Визеу ФелипеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Степан
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Шериф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.5
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.25
|Марсьяль Антони
|1
|0.25
|Мактоминай Скотт
|1
|0.25
|Санчо Джедон
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.17
|Мухамед Диоп
|1
|0.17
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.17
|Коваль Максим
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атьемвен Айяйи
|3
|0
|Зохури Армель
|1
|1
|Киабу Мусса
|1
|1
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Мудасиру Салифу
|2
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Аканби Ибрагим
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4
Шериф
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Шериф 1:0 Шериф - Бельцы 2:1 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Динамо-Авто - Шериф 0:1
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Шериф
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.4% (146)
Ничья
4.4% (7)
Шериф
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
19.49% (23)
Нет
80.51% (95)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
31% (49)
3:0 Манчестер Юнайтед
22.2% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.5% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (7)
4:0 Манчестер Юнайтед
3.2% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
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