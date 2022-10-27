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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 7'
Шериф
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 85 Владение мячом, % 15
Прогнозы 161
Манчестер Юнайтед 92.5% (149)
X 4.3% (7)
Шериф 3.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Шериф
11.00
9.64
34.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
14
Эриксен
Кристиан
18
Каземиро
Карлос
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
49
Гарначо
Алехандро
7
Роналду
Криштиану
35
Коваль
Максим
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
10
Бадоло
Седрик
8
Мухамед
Диоп
18
Киабу
Мусса
17
Мудасиру
Салифу
61
Аканби
Ибрагим
80
Атьемвен
Айяйи
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Шериф
4-5-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 2 0.5
Роналду Криштиану 1 (1) 0.25
Марсьяль Антони 1 0.25
Мактоминай Скотт 1 0.25
Санчо Джедон 1 0.25
Эриксен Кристиан 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.17
Мухамед Диоп 1 0.17
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.17
Коваль Максим 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 2 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Зохури Армель 1 1
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Мудасиру Салифу 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4
Шериф
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Шериф 1:0 Шериф - Бельцы 2:1 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Динамо-Авто - Шериф 0:1
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Шериф 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
4. Омония 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Омония 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Шериф 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Омония 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Мудасиру попытался разогнать атаку левым флангом, но один в один Антони не обыграл, зато аут сумел заработать. 
  • Фол, нарушение
    3'
    В центре поля гости перехватили мяч, а потом Тирелл Маласиа нарушил правила, уронив на газон Диопа Мухамеда. 
  • 2'
    На первых минутах "Манчестер Юнайтед" забирает мяч под контроль и пробует провести первую позиционную атаку. Пока не удаётся нанести удар по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Шериф

Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.4% (146)
Ничья
4.4% (7)
Шериф
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
19.49% (23)
Нет
80.51% (95)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
31% (49)
3:0 Манчестер Юнайтед
22.2% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.5% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (7)
4:0 Манчестер Юнайтед
3.2% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
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