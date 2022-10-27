Первый тайм

4' Мудасиру попытался разогнать атаку левым флангом, но один в один Антони не обыграл, зато аут сумел заработать.

3' В центре поля гости перехватили мяч, а потом Тирелл Маласиа нарушил правила, уронив на газон Диопа Мухамеда.

2' На первых минутах "Манчестер Юнайтед" забирает мяч под контроль и пробует провести первую позиционную атаку. Пока не удаётся нанести удар по воротам.