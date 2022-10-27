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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Штурм
0:0
Первый тайм: 3'
Фейеноорд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Штурм 10% (12)
X 24.2% (29)
Фейеноорд 65.8% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Фейеноорд
3.90
3.95
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Зибенхандль
Йорг
42
Аффенгрубер
Давид
30
Любич
Иван
5
Вютрих
Грегори
22
Газибегович
Юсуф
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
19
Хорват
Томи
8
Прасс
Александр
9
Айети
Альбиан
15
Бовинг
Виллиам
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбакш
Алиреза
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
Штурм
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Штурм
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.4
Эмега Эмануэль 1 0.2
Хорват Томи 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 0.6
Джаханбакш Алиреза 2 0.4
Ганцко Давид 2 0.4
Идрисси Уссама 1 0.2
Шиманьски Себастиан 1 0.2
Кекчю Оркун 1 (1) 0.2
Перейра Данило II 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 2 1
Газибегович Юсуф 2 1
Вютрих Грегори 2 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Айети Альбиан 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Инголич Сандро 1 0
Прасс Александр 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбакш Алиреза 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 2 2 1 9 - 10 8
2. Фейеноорд 0:0 Заявка 5 1 3 1 12 - 8 6
3. Штурм 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 8 6
4. Митьюлланд Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Штурм 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
4. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
2. Штурм 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
3. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Штурм 10% (12)
X 24.2% (29)
Фейеноорд 65.8% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Фейеноорд
3.90
3.95
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Штурм 0:0 Фейеноорд онлайн

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Прогнозы на матч Штурм 0:0 Фейеноорд

Исход игры
Штурм
9.2% (11)
Ничья
25% (30)
Фейеноорд
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (82)
Меньше
29.91% (35)
Обе команды забьют
Да
91.45% (107)
Нет
8.55% (10)
Популярный счёт
1:2 Фейеноорд
45.8% (55)
1:1 Ничья
20.8% (25)
2:1 Штурм
7.5% (9)
1:3 Фейеноорд
5.8% (7)
0:1 Фейеноорд
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:3 Фейеноорд
3.3% (4)
0:2 Фейеноорд
2.5% (3)
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Штурм
Фейеноорд
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