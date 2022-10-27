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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Штурм
1:0
Конец матча
Фейеноорд
0'
67' Желтая карточка
Любич Иван
70' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
80' Желтая карточка
Волемарк Патрик
83' Желтая карточка
Дилросун Джавайро
90' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
1:0
90' Гол
Китеишвили Отар
90'+7

Ход матча

56'
Китеишвили Отар
Хирлендер Штефан
 
56'
Эмега Эмануэль
Айети Альбиан
 
60'
 
Волемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
67'
Любич Иван
 
67'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Шиманьски Себастиан
70'
 
Тимбер Квинтен
80'
 
Волемарк Патрик
83'
Янтшер Якоб
Бовинг Виллиам
 
83'
 
Дилросун Джавайро
85'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
90'
Данте Амаду
 
90'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
90'
Шнегг Давид
 
90'
Китеишвили Отар
(Эмега Эмануэль)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 122
Штурм 9% (11)
X 25.4% (31)
Фейеноорд 65.6% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
30
Любич
Иван
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
9
Айети
Альбиан
15
Бовинг
Виллиам
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбакш
Алиреза
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
Штурм
4-3-1-2
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Штурм
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.4
Эмега Эмануэль 1 0.2
Китеишвили Отар 1 0.2
Хорват Томи 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 0.6
Джаханбакш Алиреза 2 0.4
Ганцко Давид 2 0.4
Идрисси Уссама 1 0.2
Шиманьски Себастиан 1 0.2
Кекчю Оркун 1 (1) 0.2
Перейра Данило II 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 2 1
Газибегович Юсуф 2 1
Любич Иван 3 0
Вютрих Грегори 2 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Айети Альбиан 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Инголич Сандро 1 0
Прасс Александр 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 5 2 2 1 4 - 8 8
2. Лацио Заявка 5 2 2 1 9 - 10 8
3. Фейеноорд Заявка 5 1 2 2 12 - 9 5
4. Митьюлланд Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
4. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
2. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
3. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Фейеноорд Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
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Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      Судья начинает матч
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    Прогнозы 122
    Штурм 9% (11)
    X 25.4% (31)
    Фейеноорд 65.6% (80)
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    Прогнозы на матч Штурм 1:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Штурм
    9% (11)
    Ничья
    25.4% (31)
    Фейеноорд
    65.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    91.6% (109)
    Нет
    8.4% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Фейеноорд
    45.9% (56)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    2:1 Штурм
    7.4% (9)
    1:3 Фейеноорд
    5.7% (7)
    0:1 Фейеноорд
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:3 Фейеноорд
    3.3% (4)
    0:2 Фейеноорд
    2.5% (3)
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