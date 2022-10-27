Тур: 5. Стадион: Меркур Арена.
0'
67' Желтая карточкаЛюбич Иван
70' Желтая карточкаТимбер Квинтен
80' Желтая карточкаВолемарк Патрик
83' Желтая карточкаДилросун Джавайро
90' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
1:0
90' ГолКитеишвили Отар
90'+7
Ход матча
67'
70'
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Вельс МоритцНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Штурм
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|2
|0.4
|Эмега Эмануэль
|1
|0.2
|Китеишвили Отар
|1
|0.2
|Хорват Томи
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|3 (1)
|0.6
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.4
|Ганцко Давид
|2
|0.4
|Идрисси Уссама
|1
|0.2
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.2
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.2
|Перейра Данило II
|1
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.2
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|1
|Любич Иван
|3
|0
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Штурм 1:0 Фейеноорд
Исход игры
Штурм
9% (11)
Ничья
25.4% (31)
Фейеноорд
65.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
91.6% (109)
Нет
8.4% (10)
Популярный счёт
1:2 Фейеноорд
45.9% (56)
1:1 Ничья
20.5% (25)
2:1 Штурм
7.4% (9)
1:3 Фейеноорд
5.7% (7)
0:1 Фейеноорд
4.9% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Фейеноорд
3.3% (4)
0:2 Фейеноорд
2.5% (3)
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