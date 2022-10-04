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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
13' Гол
Imanol Machuca
27' Желтая карточка
Kevin Zenon
48' Желтая карточка
Francisco Gerometta
54' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
61' Желтая карточка
Santiago Mele
61' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
68' Желтая карточка
1:1
75' Гол
Facundo Almada
90'+8
23
Gaspar
Servio
47
Leonel
Vergara
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
38
Fernando
Ivan
Rodriguez
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
4
Damian
Alberto
Martinez
27
Gino
Infantino
3
Lautaro
Blanco
24
Alejo
Veliz
77
Santiago
Mele
14
Francisco
Gerometta
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
34
Kevin
Zenon
10
Martin
Ezequiel
Canete
22
Junior
Marabel
Росарио Сентраль
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Унион Санта-Фе

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
3:1
КДМЭП
2:2
С
0:0
С
0:4
С
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:2
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
НБ
0:1
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.17
Facundo Buonanotte 3 0.13
Gaspar Servio 3 (3) 0.13
Gino Infantino 2 0.09
Franco Farias 2 0.09
Facundo Almada 2 0.09
Christian Baez 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Alan Marinelli 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 3 0.14
Алвес Хонатан 3 (1) 0.14
Daniel Juarez 3 (1) 0.14
Bryan Castrillon 2 0.09
Junior Marabel 2 0.09
Полента Диего 1 0.05
Kevin Zenon 1 0.05
Facundo Aguero 1 0.05
Mauro Luna Diale 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Franco Troyansky 1 (1) 0.05
Tomas Gonzalez 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Mariano Peralta 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Damian Alberto Martinez 6 0
Christian Baez 5 0
Gino Infantino 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Francis Mac Allister 3 0
Facundo Almada 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Juan Cruz Cerrudo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Броун Хорхе 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Juan Ignacio Nardoni 5 0
Franco Calderon 3 1
Полента Диего 4 0
Imanol Machuca 4 0
Santiago Mele 2 1
Корвалан Клаудио 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Tomas Gonzalez 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Aguero 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Mariano Peralta 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Пропущено

9
15
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
27%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
8
35%
76-90

Пропущено

24
28
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
7
29%
29%
2
7%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
6
25%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 22 10 5 7 32 - 18 35
7. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
8. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
9. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
21. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
22. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
  • 62'
    Франциско Герометта уходит с поля. Facundo Aguero выходит вместо него
  • 62'
    Кевин Зенон уходит с поля. Федерико Вера выходит вместо него
  • 62'
    Мартин Канете уходит с поля. Bryan Castrillon выходит вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    61'
    Santiago Mele получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Франциско Герометта получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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