Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолImanol Machuca
27' Желтая карточкаKevin Zenon
48' Желтая карточкаFrancisco Gerometta
54' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
61' Желтая карточкаSantiago Mele
61' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
1:1
75' ГолFacundo Almada
90'+8
Ход матча
13'
0:1
27'
61'
61'
68'
75'
1:1
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Росарио Сентраль
Унион Санта-Фе
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.17
|Facundo Buonanotte
|3
|0.13
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.13
|Gino Infantino
|2
|0.09
|Franco Farias
|2
|0.09
|Facundo Almada
|2
|0.09
|Christian Baez
|1
|0.04
|Victor Malcorra
|1
|0.04
|Alan Marinelli
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|3
|0.14
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.14
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.14
|Bryan Castrillon
|2
|0.09
|Junior Marabel
|2
|0.09
|Полента Диего
|1
|0.05
|Kevin Zenon
|1
|0.05
|Facundo Aguero
|1
|0.05
|Mauro Luna Diale
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.05
|Tomas Gonzalez
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Mariano Peralta
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|6
|1
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Christian Baez
|5
|0
|Gino Infantino
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Buonanotte
|4
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|8
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|5
|0
|Franco Calderon
|3
|1
|Полента Диего
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Santiago Mele
|2
|1
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Tomas Gonzalez
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Aguero
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Пропущено
9
15
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
27%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
8
35%
76-90
Пропущено
24
28
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
7
29%
29%
2
7%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
6
25%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|22
|10
|5
|7
|32 - 18
|35
|7.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|9.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|13.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|21.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8