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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Альдосиви
2:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
1:0
54' Гол
Каутеруссио Мартин
57' Желтая карточка
Масиэль Леандро
2:0
86' Гол
Мартинес Томас
90'+7
25
Девекки
Хосе
21
Иньигес
Эмануэль
2
Mario
Lopez
13
Валентини
Николас
3
Эскобар
Ян
33
Масиэль
Леандро
18
Серро
Франсиско
17
Мели
Сесар
10
Писано
Матиас
9
Сильва
Сантьяго
I
7
Каутеруссио
Мартин
23
Rodrigo
Saracho
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
7
Carlos
Valenzuela
11
Neri
Ricardo
Bandiera
17
Моуче
Пабло
35
Cristian
Colman
Альдосиви
4-3-1-2
Барракас Централь
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 5 (1) 0.22
Масиэль Леандро 2 0.09
Braian Martinez 1 0.04
Риос Андрес 1 0.04
Сильва Сантьяго I 1 0.04
Эскобар Ян 1 0.04
Куэста Хуан 1 0.04
Бульсен Патрисио 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.26
Neri Ricardo Bandiera 4 0.17
Ivan Tapia 3 (1) 0.13
Cristian Colman 3 0.13
Facundo Mater 2 0.09
Моуче Пабло 1 0.04
Ринкон Себастьян 1 0.04
Dylan Glaby 1 0.04
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.04

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Масиэль Леандро 6 0
Серро Франсиско 5 0
Иньигес Эмануэль 3 1
Santiago Laquidain 3 1
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Mario Lopez 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Мели Сесар 2 0
Сильва Сантьяго I 2 0
Эскобар Ян 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 8 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 6 0
Nicolas Ferreyra 5 0
Bruno Christian Sepulveda 4 0
Ivan Tapia 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
23%
4
25%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 7
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
2
13%
7
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
4
18%
61-75
3
20%
1
5%
76-90

Пропущено

36
33
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
4
11%
4
12%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
10
28%
5
15%
61-75
6
17%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 22 10 5 7 32 - 18 35
7. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
8. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
9. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
28. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
21. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
22. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
27. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
28. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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