Тур: 23.
2:0
Конец матча
0'
1:0
54' ГолКаутеруссио Мартин
57' Желтая карточкаМасиэль Леандро
2:0
86' ГолМартинес Томас
90'+7
Ход матча
54'
1:0
57'
86'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
50 Бритес Элиас
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Альдосиви
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|5 (1)
|0.22
|Масиэль Леандро
|2
|0.09
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Риос Андрес
|1
|0.04
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.04
|Эскобар Ян
|1
|0.04
|Куэста Хуан
|1
|0.04
|Бульсен Патрисио
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6
|0.26
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.17
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.13
|Cristian Colman
|3
|0.13
|Facundo Mater
|2
|0.09
|Моуче Пабло
|1
|0.04
|Ринкон Себастьян
|1
|0.04
|Dylan Glaby
|1
|0.04
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.04
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Масиэль Леандро
|6
|0
|Серро Франсиско
|5
|0
|Иньигес Эмануэль
|3
|1
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Сильва Сантьяго I
|2
|0
|Эскобар Ян
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|8
|0
|Dylan Glaby
|5
|1
|Gonzalo Paz
|6
|0
|Nicolas Ferreyra
|5
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Carlos Valenzuela
|3
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
14
17
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
4
29%
6
35%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
23%
4
25%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 7
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
2
13%
7
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
4
18%
61-75
3
20%
1
5%
76-90
Пропущено
36
33
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
4
11%
4
12%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
10
28%
5
15%
61-75
6
17%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|22
|10
|5
|7
|32 - 18
|35
|7.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|9.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|13.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|28.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|21.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|27.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|28.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8