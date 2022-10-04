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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 80'
Арсенал Саранди
0'
13' Желтая карточка
Реаско Джоркаефф
44' Вторая желтая карточка
Реаско Джоркаефф
45' Желтая карточка
Cristian Chimino
60' Желтая карточка
Julian Navas
71' Желтая карточка
Lucas Brochero
17
Моралес
Лаутаро
55
Якоб
Томас
2
Лема
Кристиан
25
Веласкес
Виктор
52
Кампаньяро
Марко
13
Сфорца
Хуан
8
Перес
Пабло
II
7
Гарро
Хуан
Фернандо
16
Реаско
Джоркаефф
44
Франциско
Гонсалес
I
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
13
Joaquin
Pombo
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
8
Braian
Rivero
33
Joaquin
Ibanez
III
9
Juan
Apaolaza
27
Sebastian
Lomonaco
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:1
С
2:1
П
0:1
П
3:0
П
2:4
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 0.17
Сордо Рамиро 4 0.17
Гарро Хуан Фернандо 2 0.09
Перес Пабло II 2 0.09
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Дитта Вильер 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.17
Facundo Kruspzky 4 0.17
Sebastian Lomonaco 3 (2) 0.13
Mauro Pitton 2 0.09
Alexander Diaz 2 (1) 0.09
Cristian Chimino 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Leonel Picco 1 0.04
Ignacio Gariglio 1 0.04
William Machado 1 0.04
Перес Дамиан 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 9 0
Сфорца Хуан 6 0
Перес Пабло II 5 0
Лусиано Мартин 5 0
Лема Кристиан 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 8 1
Dardo Federico Miloc 8 0
Перес Дамиан 7 0
Alejandro Medina I 4 0
Julian Navas 4 0
Gustavo Canto 3 0
Braian Rivero 3 0
Leonel Picco 3 0
Mauro Pitton 2 0
Gonzalo Goni 2 0
Cristian Colman 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Alexander Diaz 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
22%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
3
33%
5
33%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

16
23
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
5
31%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
25%
7
30%
31-45
3
19%
7
30%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
13%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
6
26%
1
4%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 22 10 5 7 32 - 18 35
7. Годой Крус 0:0 23 9 7 7 24 - 23 34
8. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 23 9 6 8 20 - 19 33
9. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Сан-Лоренсо 0:0 23 6 13 4 24 - 21 31
13. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 0:0 23 4 12 7 21 - 25 24
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
28. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 0:0 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
9. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 0:0 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 0:0 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 11 3 5 3 9 - 7 14
23. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 0:0 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Годой Крус 0:0 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Арсенал Саранди 0:0 12 1 6 5 8 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
27. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
28. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Cristian Chimino получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Реаско Джоркаефф получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 22'
    Перес Дамиан уходит с поля. Леонардо Марчи выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Реаско Джоркаефф получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ньюэллс Олд Бойз
    Ничья
    Арсенал Саранди
    4.40
    3.12
    4.00
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    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Арсенал Саранди онлайн

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    Арсенал Саранди
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