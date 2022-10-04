Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаРеаско Джоркаефф
45' Вторая желтая карточкаРеаско Джоркаефф
45' Желтая карточкаCristian Chimino
60' Желтая карточкаJulian Navas
71' Желтая карточкаLucas Brochero
90'+6
Ход матча
13'
45'
45'
60'
71'
55
Якоб
Томас
13
Сфорца
Хуан
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0.17
|Сордо Рамиро
|4
|0.17
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.09
|Перес Пабло II
|2
|0.09
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.04
|Веласкес Виктор
|1
|0.04
|Дитта Вильер
|1
|0.04
|Бальци Гилермо
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.17
|Facundo Kruspzky
|4
|0.17
|Sebastian Lomonaco
|3 (2)
|0.13
|Mauro Pitton
|2
|0.09
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.09
|Cristian Chimino
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Leonel Picco
|1
|0.04
|Ignacio Gariglio
|1
|0.04
|William Machado
|1
|0.04
|Перес Дамиан
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|9
|0
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Лусиано Мартин
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|1
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|8
|1
|Dardo Federico Miloc
|8
|0
|Перес Дамиан
|7
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Julian Navas
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
22%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
3
33%
5
33%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
16
23
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
5
31%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
25%
7
30%
31-45
3
19%
7
30%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
13%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
6
26%
1
4%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Тигре
|2:1
|23
|9
|9
|5
|34 - 25
|36
|7.
|Ривер Плейт
|22
|10
|5
|7
|32 - 18
|35
|8.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|1:2
|23
|8
|5
|10
|23 - 26
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|28.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|9.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|2:1
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|1:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|23.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Тигре
|2:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|7.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|1:2
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|27.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|28.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8