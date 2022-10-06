Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
31
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pablo Solari
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|4
|0.18
|Борха Мигель
|4
|0.18
|Pablo Solari
|4
|0.18
|Палавесино Агустин
|3
|0.14
|Альварес Хулиан
|3
|0.14
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Суарес Матиас
|2
|0.09
|Ромеро Брайан
|2
|0.09
|Маммана Эмануэль
|2
|0.09
|Кинтеро Хуан
|1
|0.05
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6 (2)
|0.27
|Leandro Diaz III
|3
|0.14
|Кастро Мануэль
|2
|0.09
|Пьятти Пабло
|2
|0.09
|Franco Zapiola
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Ногера Фабьян
|1
|0.05
|Морель Хорхе
|1
|0.05
|Leonardo Heredia
|1
|0.05
|Рохель Агустин
|1
|0.05
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.05
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|8
|0
|Leandro Diaz III
|6
|1
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Мас Эмануэль
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Пьятти Пабло
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
6%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
5
56%
4
31%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
32
21
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
9%
4
19%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
5
16%
6
29%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
10
31%
2
10%
61-75
8
25%
7
33%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
3
11%
1-15
4
22%
5
18%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
11
39%
46-60
7
39%
6
21%
61-75
3
17%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|23
|10
|6
|7
|32 - 18
|36
|7.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|8.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|23
|8
|7
|8
|24 - 23
|31
|15.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|16.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|22
|8
|5
|9
|26 - 25
|29
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|23
|7
|7
|9
|22 - 27
|28
|19.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|9.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|10.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|16.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|15.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|16.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 14
|7
|25.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8