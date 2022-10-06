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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Ривер Плейт
5:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
25' Гол
Борха Мигель
2:0
29' Гол
Борха Мигель
31' Желтая карточка
Палавесино Агустин
39' Желтая карточка
Пьятти Пабло
3:0
83' Гол
Pablo Solari
4:0
85' Гол
Барко Эсекьель
85' Желтая карточка
Барко Эсекьель
5:0
88' Гол
Суарес Матиас
90'
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
8
Палавесино
Агустин
11
Де
ла
Крус
Николас
18
Lucas
Beltrain
9
Борха
Мигель
1
Поуртау
Херонимо
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
22
Franco
Zapiola
30
Jorge
Rodriguez
I
10
Рольхейсер
Бенхамин
31
Пьятти
Пабло
17
Боселли
Мауро
Ривер Плейт
4-1-3-2
Эстудиантес Ла Плата
4-5-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
2:0
П
1:1
П
2:1
ТМ(
0:0
П
0:1
КС
3:2
КС
1:2
П
0:0
ТМ(
1:1
П
1:2
П
1:0
П
0:2
ПА
1:1
ПА
0:4
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.26
Pablo Solari 5 0.22
Lucas Beltrain 4 0.17
Палавесино Агустин 3 0.13
Альварес Хулиан 3 0.13
Суарес Матиас 3 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.09
Ромеро Брайан 2 0.09
Маммана Эмануэль 2 0.09
Кинтеро Хуан 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 (2) 0.26
Leandro Diaz III 3 0.13
Кастро Мануэль 2 0.09
Пьятти Пабло 2 0.09
Franco Zapiola 1 0.04
Сукуи Фернандо 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Ногера Фабьян 1 0.04
Морель Хорхе 1 0.04
Leonardo Heredia 1 0.04
Рохель Агустин 1 0.04
Рольхейсер Бенхамин 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Борха Мигель 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Диас Пауло 3 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Мартинес Эктор II 2 0
Pablo Solari 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 8 0
Leandro Diaz III 6 1
Jorge Rodriguez I 4 0
Пьятти Пабло 3 0
Мас Эмануэль 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 17
2
11%
1
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
6%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
5
56%
4
31%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

37
21
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
8%
4
19%
1-15
7
19%
1
5%
16-30
5
14%
6
29%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
10
27%
2
10%
61-75
11
30%
30%
7
33%
76-90

Пропущено

18
33
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
0
0%
3
9%
1-15
4
22%
7
21%
16-30
4
22%
1
3%
31-45
0
0%
11
33%
46-60
7
39%
6
18%
61-75
3
17%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
5. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
8. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
9. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
16. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
17. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
9. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
13. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
16. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
10. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
11. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
12. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
13. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
15. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
16. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Пьятти Пабло получил желтую карточку от судьи
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