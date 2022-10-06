Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas PozzoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Alan Sonora
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
-
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба Росарио
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.3
|Бенегас Леандро
|6
|0.26
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.13
|Damian Batallini
|2
|0.09
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Виго Алекс
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Alan Sonora
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.27
|Renzo Lopez
|5
|0.23
|Hernan Lopez
|4
|0.18
|Риано Клаудио
|3
|0.14
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.09
|Jesus Soraire
|2
|0.09
|Christian Torres
|2
|0.09
|Deian Veron
|1
|0.05
|Jose Amado
|1
|0.05
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|8
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Марконе Иван
|5
|0
|Damian Batallini
|4
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Бенегас Леандро
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|6
|0
|Калински Энсо
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
21%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
7
47%
5
42%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
25%
2
8%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
3
13%
9
35%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
3
13%
6
24%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|23
|10
|6
|7
|32 - 18
|36
|7.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|8.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|23
|8
|7
|8
|24 - 23
|31
|15.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|16.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|22
|8
|5
|9
|26 - 25
|29
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|23
|7
|7
|9
|22 - 27
|28
|19.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|9.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|10.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|16.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|15.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|16.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 14
|7
|25.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8