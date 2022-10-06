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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Индепендьенте Авельянеда
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
50' Гол
Jesus Soraire
52' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
54' Желтая карточка
Hernan Lopez
0:2
61' Гол в свои ворота
Инсаурральде Хуан
87' Желтая карточка
Мартинес Алекс
1:2
90' Гол
Элисальде Эдгар
90'+6
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
7
Damian
Batallini
23
Марконе
Иван
14
Lucas
Gonzalez
36
Javier
Vallejo
18
Бенегас
Леандро
27
Tomas
Pozzo
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
13
Lautaro
Montoya
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
50
Калински
Энсо
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
52
Торрес
Кристиан
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба Росарио

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 7 (1) 0.3
Бенегас Леандро 6 0.26
Lucas Daniel Romero 3 0.13
Damian Batallini 2 0.09
Виго Алекс 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Alan Sonora 1 0.04
Lucas Rodriguez I 1 0.04
Элисальде Эдгар 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.27
Renzo Lopez 5 0.23
Hernan Lopez 4 0.18
Jesus Soraire 3 0.14
Риано Клаудио 3 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.09
Christian Torres 2 0.09
Deian Veron 1 0.05
Jose Amado 1 0.05
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 8 0
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Марконе Иван 5 0
Damian Batallini 4 0
Элисальде Эдгар 4 0
Виго Алекс 4 0
Бенегас Леандро 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Javier Vallejo 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 6 0
Калински Энсо 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Matias Di Benedetto 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Рамос Гонсало 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
5
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
21%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
7
47%
5
42%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
4
15%
2
7%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
5
19%
7
26%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
4
15%
9
33%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
13%
6
22%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
8
33%
6
22%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
5. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
8. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
9. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
16. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
17. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
9. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
13. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
16. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
10. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
11. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
12. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
13. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
15. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
16. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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