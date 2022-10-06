Тур: 23.
0:0
Перерыв
Ход матча
17'
13
Walter
Perez
38
Годой
Матиас
14
Джакон
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Enzo Luna
-
39 Matias Gomez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Уракан
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|11 (5)
|0.48
|Гарре Бенжамин
|4
|0.17
|Matias Coccaro
|4 (2)
|0.17
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Lucas Merolla
|1
|0.04
|Santiago Hezze
|1
|0.04
|Jonathan Galvan
|1
|0.04
|Walter Perez
|1
|0.04
|Federico Fattori
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.14
|Каталан Матиас
|2
|0.09
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.09
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Майкл Сантос
|1
|0.05
|Jose Romero
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Джиротти Федерико
|1
|0.05
|Ортегоса Диего
|1
|0.05
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Годой Матиас
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Merolla
|10
|0
|Сото Гильермо
|8
|1
|Тобио Фернандо
|6
|0
|Santiago Hezze
|6
|0
|Federico Fattori
|4
|0
|Matias Coccaro
|4
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Кристальдо Франко
|3
|0
|Гарре Бенжамин
|3
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Walter Perez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Patricio Pizarro
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Lucas Abraham Chavez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Каталан Матиас
|5
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
3
12%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
4
16%
4
25%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Уракан - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 1:1
Тигре - Уракан 1:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1 Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|0:0
|23
|9
|11
|3
|26 - 16
|38
|5.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|23
|11
|3
|9
|27 - 23
|36
|8.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|9.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|8
|6
|9
|25 - 25
|30
|17.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|18.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|22
|6
|8
|8
|17 - 18
|26
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|0:1
|23
|5
|5
|13
|20 - 31
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|Уракан
|0:0
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|9.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|16.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|0:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 12
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|0:0
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 10
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|16.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|17.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|6
|4
|5 - 8
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|21.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|22.
|Ланус
|0:1
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8