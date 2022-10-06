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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Уракан
0:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
17' Желтая карточка
Lucas Suarez II

Ход матча

17'
 
Lucas Suarez II
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Тальерес Кордоба
1.74
3.60
8.12
Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
13
Walter
Perez
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
22
Гарре
Бенжамин
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
1
Агуэрре
Алан
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Мартино
Анджело
17
Олива
Кристиан
38
Годой
Матиас
30
Ортегоса
Диего
5
Fabio
Alvarez
10
Фертоли
Эктор
14
Джакон
Хуан
Уракан
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-1-4-1

История личных встреч

Уракан
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДЛС
0:3
С
4:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 11 (5) 0.48
Гарре Бенжамин 4 0.17
Matias Coccaro 4 (2) 0.17
Rodrigo Cabral 1 0.04
Lucas Merolla 1 0.04
Santiago Hezze 1 0.04
Jonathan Galvan 1 0.04
Walter Perez 1 0.04
Federico Fattori 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Сото Гильермо 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.14
Валойес Диего 3 (2) 0.14
Каталан Матиас 2 0.09
Диас Энцо Эрнан 2 0.09
Пиццини Франсиско 1 0.05
Майкл Сантос 1 0.05
Jose Romero 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Джиротти Федерико 1 0.05
Ортегоса Диего 1 0.05
Фертоли Эктор 0 0
Годой Матиас 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Merolla 10 0
Сото Гильермо 8 1
Тобио Фернандо 6 0
Santiago Hezze 6 0
Federico Fattori 4 0
Matias Coccaro 4 0
Cesar Ibanez 2 1
Кристальдо Франко 3 0
Гарре Бенжамин 3 0
Jonathan Galvan 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Lucas Carrizo 2 0
Walter Perez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Patricio Pizarro 2 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Lucas Abraham Chavez 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Juan Gauto 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Каталан Матиас 5 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Мартино Анджело 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
3
12%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
4
16%
4
25%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Уракан - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 1:1
Тигре - Уракан 1:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1 Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 0:0 23 9 11 3 26 - 16 38
5. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Аргентинос Хуниорс 1:0 23 11 3 9 27 - 23 36
8. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
9. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
10. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
16. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
17. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 0:0 22 6 8 8 17 - 18 26
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 0:1 23 5 5 13 20 - 31 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
7. Аргентинос Хуниорс 1:0 12 7 1 4 15 - 13 22
8. Уракан 0:0 11 6 4 1 16 - 6 22
9. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
13. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
16. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Тальерес Кордоба 0:0 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 0:1 11 3 3 5 11 - 12 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 0:0 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Аргентинос Хуниорс 1:0 11 4 2 5 12 - 10 14
9. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
10. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
16. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
17. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
18. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
19. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 6 4 5 - 8 9
20. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
21. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
22. Ланус 0:1 12 2 2 8 9 - 19 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Лукас Суарес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Тальерес Кордоба
1.74
3.60
8.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 0:0 Тальерес Кордоба онлайн

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