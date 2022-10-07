Тур: 23.
Оставлена
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Muro
-
20 Alan Lescano
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Simon Rivero
-
35 Nahuel Genez
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.18
|Leonardo Morales
|3
|0.14
|Ramon Sosa
|2
|0.09
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.09
|Leandro Contin
|2
|0.09
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Lautaro Chavez
|1
|0.05
|Карбонеро Йохан
|1
|0.05
|Benjamin Dominguez
|1
|0.05
|Tomas Muro
|1
|0.05
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.18
|Luca Langoni
|4
|0.18
|Вилья Себастьян
|3
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.14
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.09
|Фернандес Пол
|2
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.05
|Хавьер Моралес
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|7
|0
|Agustin Cardozo
|7
|0
|Guillermo Enrique
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Пирис Оскар
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Matias Miranda
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Alexis Steimbach
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Alan Varela
|5
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Васкес Луис
|2
|1
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
20%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
4
22%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
22
27
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
3
11%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
5
23%
7
26%
76-90
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|5.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|8.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|9.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|8
|6
|9
|25 - 25
|30
|17.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|18.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|22
|6
|7
|9
|17 - 19
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|9.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|16.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|16.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|17.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8