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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Химнасия Ла-Плата
 
Оставлена
Бока Хуниорс
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
3.32
2.86
2.80
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
18
Коласо
Николас
44
Benjamin
Dominguez
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
15
Сольдано
Франко
43
Erik
Ramirez
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
39
Gabriel
Aranda
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
11
Пайеро
Мартин
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.18
Leonardo Morales 3 0.14
Ramon Sosa 2 0.09
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.09
Leandro Contin 2 0.09
Коласо Николас 1 0.05
Erik Ramirez 1 0.05
Сольдано Франко 1 0.05
Alexis Dominguez 1 0.05
Lautaro Chavez 1 0.05
Карбонеро Йохан 1 0.05
Benjamin Dominguez 1 0.05
Tomas Muro 1 0.05
Agustin Cardozo 0 0
Guillermo Enrique 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 4 0.18
Luca Langoni 4 0.18
Вилья Себастьян 3 0.14
Себальос Эсекиэль 3 0.14
Рохо Маркос 3 (1) 0.14
Ромеро Оскар 2 0.09
Фернандес Пол 2 0.09
Васкес Луис 1 0.05
Хавьер Моралес 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.05
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 7 0
Agustin Cardozo 7 0
Guillermo Enrique 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Пирис Оскар 4 0
Leonardo Morales 3 0
Tomas Muro 3 0
Matias Melluso 2 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Matias Miranda 2 0
Ramon Sosa 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Alexis Steimbach 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Адвинкула Луис 7 0
Самбрано Очандарте 6 0
Рохо Маркос 4 1
Alan Varela 5 0
Сандез Агустин 4 0
Васкес Луис 2 1
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
20%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
4
22%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

22
27
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
3
11%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
5
23%
7
26%
76-90

Пропущено

13
22
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
5. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
8. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
9. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
10. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
16. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
17. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 22 6 7 9 17 - 19 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
9. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
13. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
16. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
9. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
10. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
16. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
17. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
18. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
3.32
2.86
2.80
Все Коэффициенты
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