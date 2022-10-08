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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Барракас Централь
0:0
Первый тайм: 34'
Сармиенто
0'
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Сармиенто
3.05
3.15
3.39
Все Коэффициенты
23
Rodrigo
Saracho
33
Facundo
Mater
16
Braian
Salvareschi
14
Juan
Diaz4
21
Brian
Calderara
5
Dylan
Glaby
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
35
Cristian
Colman
7
Carlos
Valenzuela
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
10
Sergio
Quiroga
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
26
Yair
Arismendi
32
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
Барракас Централь
4-3-3
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Барракас Централь
Сармиенто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.25
Neri Ricardo Bandiera 4 0.17
Ivan Tapia 3 (1) 0.13
Cristian Colman 3 0.13
Facundo Mater 2 0.08
Моуче Пабло 1 0.04
Ринкон Себастьян 1 0.04
Dylan Glaby 1 0.04
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.04
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 6 0.25
Jonathan Torres 4 (3) 0.17
Javier Fabian Toledo 4 (2) 0.17
Luciano Gondou 3 (1) 0.13
Guido Mainero 1 0.04
Sergio Quiroga 1 0.04
Yair Arismendi 1 0.04
Franco Quinteros 1 0.04
Nicolas Femia 1 0.04
Federico Andueza 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 8 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 6 0
Nicolas Ferreyra 5 0
Bruno Christian Sepulveda 4 0
Ivan Tapia 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 7 1
Emiliano Mendez 8 0
Кастро Лукас 7 0
Franco Quinteros 3 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Jonathan Torres 4 0
Gonzalo Bettini 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Luciano Gondou 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
5
31%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Забито

22
24
16 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
14%
1
4%
1-15
6
27%
7
29%
29%
16-30
7
32%
6
25%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Пропущено

35
26
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
4
11%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
8
23%
4
15%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
10
29%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
5. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
8. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
9. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
10. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
11. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
12. Сармиенто 0:0 24 8 7 9 24 - 26 31
13. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
14. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
15. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
16. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
17. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
18. Барракас Централь 0:0 24 7 8 9 25 - 32 29
19. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 22 6 7 9 17 - 19 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
7. Барракас Централь 0:0 13 6 4 3 18 - 14 22
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
13. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
14. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
15. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
16. Сармиенто 0:0 11 5 3 3 16 - 12 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
18. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 0:0 13 3 4 6 8 - 14 13
16. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
17. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
18. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 0:0 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Сармиенто
3.05
3.15
3.39
Все Коэффициенты
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