Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоНападающий
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
24 Tomas Bernal
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
28 Joaquin Gho
-
-
21 Julian Brea
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Барракас Централь
Сармиенто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6
|0.25
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.17
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.13
|Cristian Colman
|3
|0.13
|Facundo Mater
|2
|0.08
|Моуче Пабло
|1
|0.04
|Ринкон Себастьян
|1
|0.04
|Dylan Glaby
|1
|0.04
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.04
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|6
|0.25
|Jonathan Torres
|4 (3)
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|4 (2)
|0.17
|Luciano Gondou
|3 (1)
|0.13
|Guido Mainero
|1
|0.04
|Sergio Quiroga
|1
|0.04
|Yair Arismendi
|1
|0.04
|Franco Quinteros
|1
|0.04
|Nicolas Femia
|1
|0.04
|Federico Andueza
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|8
|0
|Dylan Glaby
|5
|1
|Gonzalo Paz
|6
|0
|Nicolas Ferreyra
|5
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Carlos Valenzuela
|3
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|7
|1
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Кастро Лукас
|7
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Jonathan Torres
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
5
31%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Забито
6
15
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
37%
4
31%
76-90
Забито
22
24
16 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
14%
1
4%
1-15
6
27%
7
29%
29%
16-30
7
32%
6
25%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
1
5%
4
17%
76-90
Пропущено
35
26
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
4
11%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
8
23%
4
15%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
10
29%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|5.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|8.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|9.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|12.
|Сармиенто
|0:0
|24
|8
|7
|9
|24 - 26
|31
|13.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|14.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|15.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|8
|6
|9
|25 - 25
|30
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|24
|7
|8
|9
|25 - 32
|29
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|22
|6
|7
|9
|17 - 19
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|7.
|Барракас Централь
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|8.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|14.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|16.
|Сармиенто
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|18.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|20.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|0:0
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|16.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8