Тур: 24.
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаLeonel Picco
42' Желтая карточкаGian Nardelli
61' Желтая карточкаBrian Farioli
67' Желтая карточкаRamiro Hernandez
0:1
73' Гол в свои воротаRamiro Hernandez
1:1
87' ГолБенитес Хорхе
1:2
90' ГолАбила Рамон
90'+6
Ход матча
19'
42'
61'
67'
73'
0:1
87'
90'
79
Ayrton
Costa
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Mario Otazu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Saralegui
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Колон
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенитес Хорхе
|3
|0.13
|Vicente Taborda
|3
|0.13
|Nicolas Morgantini
|2
|0.08
|Juan Esquivel
|2
|0.08
|Ayrton Costa
|2
|0.08
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.08
|Rodrigo Contreras
|1
|0.04
|Ivan Gomez
|1
|0.04
|Alexis Sabella
|1
|0.04
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.04
|Mauro Bogado
|1
|0.04
|Horacio Tijanovich
|1
|0.04
|Ramiro Hernandez
|1
|0.04
|Carlo Lattanzio
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|8 (1)
|0.33
|Luis Miguel Rodriguez
|6 (2)
|0.25
|Facundo Farias
|3 (2)
|0.13
|Cristian Bernardi
|1
|0.04
|Tomas Sandoval
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Santiago Pierotti
|1
|0.04
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|7
|1
|Gaston Suso
|7
|0
|Rodrigo Contreras
|6
|0
|Ayrton Costa
|4
|1
|Federico Gino
|5
|0
|Ramiro Hernandez
|3
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бергессио Гонсало
|1
|0
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|6
|1
|Facundo Garces
|5
|1
|Rafael Delgado
|5
|0
|Julian Chicco
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Gian Nardelli
|2
|0
|Формика Мауро
|0
|1
|Перласа Бальдомеро
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
26%
5
23%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
7
30%
5
23%
76-90
Пропущено
18
31
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
4
22%
3
10%
1-15
4
22%
5
16%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
3
17%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|5.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|8.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|8
|6
|9
|25 - 25
|30
|17.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|18.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|19.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|20.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|22.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|23.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|24.
|Тальерес Кордоба
|22
|6
|7
|9
|17 - 19
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|13.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|17.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Сармиенто
|Federico Rasmussen
|1 8