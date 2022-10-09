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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Атлетико Платенсе
1:2
Конец матча
Колон
0'
19' Желтая карточка
Leonel Picco
42' Желтая карточка
Gian Nardelli
61' Желтая карточка
Brian Farioli
67' Желтая карточка
Ramiro Hernandez
0:1
73' Гол в свои ворота
Ramiro Hernandez
1:1
87' Гол
Бенитес Хорхе
1:2
90' Гол
Абила Рамон
90'+6
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
26
Ignacio
Schor
32
Franco
Baldassarra
5
Carlos
Villalba
30
Juan
Esquivel
92
Бенитес
Хорхе
11
Vicente
Taborda
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
30
Santiago
Pierotti
8
Brian
Farioli
23
Cristian
Bernardi
12
Абила
Рамон
Атлетико Платенсе
4-4-2
Колон
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Колон

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенитес Хорхе 3 0.13
Vicente Taborda 3 0.13
Nicolas Morgantini 2 0.08
Juan Esquivel 2 0.08
Ayrton Costa 2 0.08
Сарате Мауро 2 (2) 0.08
Rodrigo Contreras 1 0.04
Ivan Gomez 1 0.04
Alexis Sabella 1 0.04
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.04
Mauro Bogado 1 0.04
Horacio Tijanovich 1 0.04
Ramiro Hernandez 1 0.04
Carlo Lattanzio 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 8 (1) 0.33
Luis Miguel Rodriguez 6 (2) 0.25
Facundo Farias 3 (2) 0.13
Cristian Bernardi 1 0.04
Tomas Sandoval 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Santiago Pierotti 1 0.04
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Leonel Picco 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 7 1
Gaston Suso 7 0
Rodrigo Contreras 6 0
Ayrton Costa 4 1
Federico Gino 5 0
Ramiro Hernandez 3 1
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бергессио Гонсало 1 0
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 6 1
Facundo Garces 5 1
Rafael Delgado 5 0
Julian Chicco 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Leonel Picco 3 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Gian Nardelli 2 0
Формика Мауро 0 1
Перласа Бальдомеро 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Brian Farioli 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
26%
5
23%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
7
30%
5
23%
76-90

Пропущено

18
31
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
4
22%
3
10%
1-15
4
22%
5
16%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
3
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
5. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
6. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
7. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
8. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 23 8 6 9 25 - 25 30
17. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
18. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
21. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
22. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
23. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
24. Тальерес Кордоба 22 6 7 9 17 - 19 25
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
13. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
14. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
15. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
16. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
17. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Джан Нарделли получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      19'
      Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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