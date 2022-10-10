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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Росарио Сентраль
0:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
12' Желтая карточка
Lautaro Blanco
41' Желтая карточка
Gaston Togni

Ход матча

12'
Lautaro Blanco
 
41'
 
Gaston Togni
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.50
3.45
4.27
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
5
Francis
Mac
Allister
27
Gino
Infantino
39
Fabricio
Oviedo
9
Jhonatan
Candia
24
Alejo
Veliz
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
Росарио Сентраль
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Дефенса и Хустисия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:1
П
0:0
П
3:3
П
1:3
ПБ
1:1
ПБ
0:1
НБ
3:2
НБ
1:2
НБ
2:1
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.17
Facundo Buonanotte 3 0.13
Gaspar Servio 3 (3) 0.13
Gino Infantino 2 0.08
Franco Farias 2 0.08
Facundo Almada 2 0.08
Christian Baez 1 0.04
Alan Marinelli 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.13
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.13
Gabriel Alanis 2 0.08
Manuel Duarte 2 0.08
Nicolas Fernandez I 2 0.08
Adonis Frias 2 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Walter Bou 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Damian Alberto Martinez 6 0
Christian Baez 5 0
Lautaro Blanco 5 0
Gino Infantino 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Francis Mac Allister 3 0
Facundo Almada 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Juan Cruz Cerrudo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Броун Хорхе 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Сото Алексис 5 0
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Gaston Togni 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
7
30%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90

Пропущено

24
25
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
7
29%
29%
1
4%
1-15
4
17%
6
24%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
3. Уракан 1:0 24 11 10 3 28 - 16 43
4. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
5. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
6. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 0:1 24 11 3 10 30 - 24 36
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Дефенса и Хустисия 0:0 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
18. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
21. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
22. Росарио Сентраль 0:0 24 6 9 9 20 - 25 27
23. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
24. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
2. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 1:0 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 0:1 13 7 1 5 15 - 14 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 0:0 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 0:0 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Уракан 1:0 13 4 7 2 11 - 10 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
4. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
5. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
6. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 0:1 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 0:0 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 0:0 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гастон Тоньи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Джино Инфантино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Лаутаро Бланко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.50
3.45
4.27
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Росарио Сентраль
Дефенса и Хустисия
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