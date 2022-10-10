Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаLautaro Blanco
41' Желтая карточкаGaston Togni
56' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
59' Желтая карточкаGino Infantino
77' Красная карточкаNazareno Colombo
77' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
90' Желтая карточкаFacundo Almada
90'+13
Ход матча
12'
41'
59'
77'
90'
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizНападающий
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Росарио Сентраль
Дефенса и Хустисия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.17
|Facundo Buonanotte
|3
|0.13
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.13
|Gino Infantino
|2
|0.08
|Franco Farias
|2
|0.08
|Facundo Almada
|2
|0.08
|Christian Baez
|1
|0.04
|Alan Marinelli
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.13
|Facundo Gutierrez
|3 (1)
|0.13
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Manuel Duarte
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.08
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Пиццини Франсиско
|1
|0.04
|Lucas Albertengo
|1
|0.04
|Отормин Леандро
|1
|0.04
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Tomas Galvan
|1
|0.04
|Walter Bou
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|6
|1
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Christian Baez
|5
|0
|Gino Infantino
|5
|0
|Lautaro Blanco
|5
|0
|Facundo Almada
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Buonanotte
|4
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|7
|1
|Nazareno Colombo
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
7
30%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Пропущено
24
25
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
7
29%
29%
1
4%
1-15
4
17%
6
24%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|3.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|4.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|5.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|19.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|20.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|21.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|22.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|23.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|24.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8