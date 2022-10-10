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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Росарио Сентраль
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
12' Желтая карточка
Lautaro Blanco
41' Желтая карточка
Gaston Togni
56' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
59' Желтая карточка
Gino Infantino
77' Красная карточка
Nazareno Colombo
77' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
90' Желтая карточка
Facundo Almada
90'+13
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
5
Francis
Mac
Allister
27
Gino
Infantino
45
Kevin
Ortiz
9
Jhonatan
Candia
24
Alejo
Veliz
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
Росарио Сентраль
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Дефенса и Хустисия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:1
П
0:0
П
3:3
П
1:3
ПБ
1:1
ПБ
0:1
НБ
3:2
НБ
1:2
НБ
2:1
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.17
Facundo Buonanotte 3 0.13
Gaspar Servio 3 (3) 0.13
Gino Infantino 2 0.08
Franco Farias 2 0.08
Facundo Almada 2 0.08
Christian Baez 1 0.04
Alan Marinelli 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.13
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.13
Gabriel Alanis 2 0.08
Manuel Duarte 2 0.08
Nicolas Fernandez I 2 0.08
Adonis Frias 2 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Walter Bou 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Damian Alberto Martinez 6 0
Christian Baez 5 0
Gino Infantino 5 0
Lautaro Blanco 5 0
Facundo Almada 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Francis Mac Allister 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Juan Cruz Cerrudo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Броун Хорхе 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 7 1
Nazareno Colombo 4 1
Сото Алексис 5 0
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Gaston Togni 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
7
30%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90

Пропущено

24
25
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
7
29%
29%
1
4%
1-15
4
17%
6
24%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
18. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
19. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
20. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
21. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
22. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
23. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
24. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Гастон Тоньи получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Джино Инфантино бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Лаутаро Бланко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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