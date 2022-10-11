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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
6' Гол
Enzo Copetti
2:0
44' Гол
Мена Эухенио
47' Желтая карточка
Enzo Copetti
60' Желтая карточка
Mateo Agustin Coronel
62' Желтая карточка
Ramiro Carrera
76' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
82' Желтая карточка
Nicolas Thaller
90'+5
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
37
Mateo
Agustin
Coronel
Расинг Авельянеда
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
0:4
ЛП
0:2
КДМЗ1
2:0
КДМЗ1
1:4
С
1:1
С
2:2
С
3:1
П
4:3
ТМК
1:1
П
2:1
ПА
0:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 9 0.38
Matias Rojas II 4 0.17
Emiliano Vecchio 3 0.13
Carlos Alcaraz 3 0.13
Jonathan David Gomez 2 0.08
Ауче Габриэль 2 0.08
Ромеро Максимильяно 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Карбонеро Йохан 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 7 (2) 0.29
Augusto Lotti 5 (1) 0.21
Mateo Agustin Coronel 4 0.17
Cristian Menendez 4 0.17
Ramiro Ruiz 3 0.13
Renzo Tesuri 2 0.08
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Maestro Puch Ignacio 1 0.04
Matias Orihuela 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Gonzalo Piovi 2 0
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 10 0
Bruno Felix Bianchi 8 1
Ramiro Carrera 7 0
Nicolas Thaller 5 0
Martin Garay 5 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Cristian Menendez 2 1
Ромеро Гастон 3 0
Matias Orihuela 3 0
Mateo Agustin Coronel 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Manuel Capasso 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Ciro Rius 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Баланта Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
14%
3
33%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
4
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

33
29
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
12%
5
17%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
18. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
19. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
20. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
21. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
22. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
23. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
24. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Мена Эухенио бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Карбонеро Йохан бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Энцо Копетти бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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