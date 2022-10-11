Тур: 24.
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолEnzo Copetti
2:0
44' ГолМена Эухенио
47' Желтая карточкаEnzo Copetti
60' Желтая карточкаMateo Agustin Coronel
62' Желтая карточкаRamiro Carrera
76' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
82' Желтая карточкаNicolas Thaller
90'+5
Ход матча
6'
1:0
44'
2:0
47'
62'
82'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|9
|0.38
|Matias Rojas II
|4
|0.17
|Emiliano Vecchio
|3
|0.13
|Carlos Alcaraz
|3
|0.13
|Jonathan David Gomez
|2
|0.08
|Ауче Габриэль
|2
|0.08
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Морено Анибал
|2
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|1
|0.04
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.04
|Карбонеро Йохан
|1
|0.04
|Gonzalo Piovi
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|7 (2)
|0.29
|Augusto Lotti
|5 (1)
|0.21
|Mateo Agustin Coronel
|4
|0.17
|Cristian Menendez
|4
|0.17
|Ramiro Ruiz
|3
|0.13
|Renzo Tesuri
|2
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.04
|Matias Orihuela
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Анибал
|8
|0
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Мена Эухенио
|6
|1
|Enzo Copetti
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|10
|0
|Bruno Felix Bianchi
|8
|1
|Ramiro Carrera
|7
|0
|Nicolas Thaller
|5
|0
|Martin Garay
|5
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Cristian Menendez
|2
|1
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Manuel Capasso
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
14%
3
33%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
4
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
33
29
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
12%
5
17%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|3.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|4.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|5.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|19.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|20.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|21.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|22.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|23.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|24.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8