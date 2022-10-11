Тур: 24.
3:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаLeonardo Godoy
1:0
22' ГолLeandro Diaz III
33' Желтая карточкаLeandro Diaz III
35' Желтая карточкаFacundo Perez
2:0
40' ГолLeandro Diaz III
41' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
45' Желтая карточкаМорель Хорхе
54' Желтая карточкаJonathan Cabral
3:0
75' ГолБоселли Мауро
3:1
82' ГолЖозе Густаво Санд
84' Желтая карточкаIgnacio Cechi
90'+6
Ход матча
11'
22'
1:0
33'
35'
40'
45'
54'
75'
3:0
82'
84'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
12 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Ivan Cazal
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ланус
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 2 победы
24 матча
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
70.8%
12.5%
4 победы 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|7 (2)
|0.29
|Leandro Diaz III
|5
|0.21
|Кастро Мануэль
|2
|0.08
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Ногера Фабьян
|1
|0.04
|Морель Хорхе
|1
|0.04
|Leonardo Heredia
|1
|0.04
|Рохель Агустин
|1
|0.04
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.04
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|4
|0.17
|Жозе Густаво Санд
|4 (2)
|0.17
|Brian Leonel Blando
|2
|0.08
|Braian Aguirre
|2
|0.08
|Franco Orozco
|1
|0.04
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.04
|Весприни Матиас
|1
|0.04
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Victor Malcorra
|1
|0.04
|Jonathan Cabral
|1
|0.04
|Lucas Varaldo
|1
|0.04
|Franco Ortellado
|1
|0.04
|Mateo Sanabria
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|9
|0
|Leandro Diaz III
|7
|1
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Пьятти Пабло
|3
|0
|Мас Эмануэль
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|6
|1
|Braian Aguirre
|7
|0
|Julian Aude
|3
|2
|Акоста Лаутаро
|5
|0
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Jonathan Cabral
|4
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Facundo Perez
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Fernando Monetti
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Спинелли Клаудио
|2
|0
|Luciano Boggio
|2
|0
|Ignacio Cechi
|2
|0
|Franco Ortellado
|2
|0
|Бернабей Александро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
27%
5
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
4
19%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
8
38%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
33%
4
19%
76-90
Пропущено
33
33
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
9%
4
12%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
11
33%
4
12%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
5
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Ланус
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|3.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|4.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|5.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|19.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|20.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|21.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|22.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|23.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|24.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8