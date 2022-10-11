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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Эстудиантес Ла Плата
3:1
Конец матча
Ланус
0'
11' Желтая карточка
Leonardo Godoy
1:0
22' Гол
Leandro Diaz III
33' Желтая карточка
Leandro Diaz III
35' Желтая карточка
Facundo Perez
2:0
40' Гол
Leandro Diaz III
41' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
45' Желтая карточка
Морель Хорхе
54' Желтая карточка
Jonathan Cabral
3:0
75' Гол
Боселли Мауро
3:1
82' Гол
Жозе Густаво Санд
84' Желтая карточка
Ignacio Cechi
90'+6
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
20
Кастро
Мануэль
10
Рольхейсер
Бенхамин
22
Franco
Zapiola
17
Боселли
Мауро
9
Leandro
Diaz
III
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
3
Julian
Aude
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
34
Facundo
Perez
20
Franco
Troyansky
27
Brian
Leonel
Blando
7
Акоста
Лаутаро
Эстудиантес Ла Плата
4-1-3-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ланус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 2 победы

24 матча

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
70.8%
12.5%
4 победы 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
1:0
КЛ
3:3
КЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 7 (2) 0.29
Leandro Diaz III 5 0.21
Кастро Мануэль 2 0.08
Пьятти Пабло 2 0.08
Franco Zapiola 1 0.04
Сукуи Фернандо 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Ногера Фабьян 1 0.04
Морель Хорхе 1 0.04
Leonardo Heredia 1 0.04
Рохель Агустин 1 0.04
Рольхейсер Бенхамин 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 4 0.17
Жозе Густаво Санд 4 (2) 0.17
Brian Leonel Blando 2 0.08
Braian Aguirre 2 0.08
Franco Orozco 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Весприни Матиас 1 0.04
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Jonathan Cabral 1 0.04
Lucas Varaldo 1 0.04
Franco Ortellado 1 0.04
Mateo Sanabria 1 0.04
Tomas Belmonte 0 0
Luciano Boggio 0 0
Julian Aude 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 9 0
Leandro Diaz III 7 1
Jorge Rodriguez I 4 0
Пьятти Пабло 3 0
Мас Эмануэль 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 6 1
Braian Aguirre 7 0
Julian Aude 3 2
Акоста Лаутаро 5 0
Tomas Belmonte 5 0
Jonathan Cabral 4 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Facundo Perez 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Fernando Monetti 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Жозе Густаво Санд 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Спинелли Клаудио 2 0
Luciano Boggio 2 0
Ignacio Cechi 2 0
Franco Ortellado 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Franco Orozco 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
27%
5
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
4
19%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
8
38%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
33%
4
19%
76-90

Пропущено

33
33
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
9%
4
12%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
11
33%
4
12%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
5
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Ланус
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
18. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
19. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
20. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
21. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
22. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
23. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
24. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
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