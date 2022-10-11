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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Сентраль Кордоба Росарио
0:3
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
36' Желтая карточка
Перес Пабло
0:1
42' Гол в свои ворота
Рамирес Иван
0:2
54' Гол
Дитта Вильер
0:3
79' Гол
Эспонда Марсело
90'+1
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
13
Lautaro
Montoya
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
18
Рамос
Гонсало
7
Мартинес
Алекс
52
Торрес
Кристиан
17
Моралес
Лаутаро
4
Дитта
Вильер
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
14
Armando
Mendez
3
Лусиано
Мартин
13
Сфорца
Хуан
8
Перес
Пабло
II
7
Гарро
Хуан
Фернандо
44
Франциско
Гонсалес
I
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-2-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Ньюэллс Олд Бойз

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.26
Renzo Lopez 5 0.22
Hernan Lopez 4 0.17
Jesus Soraire 3 0.13
Риано Клаудио 3 0.13
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.09
Christian Torres 2 0.09
Deian Veron 1 0.04
Jose Amado 1 0.04
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 0.17
Сордо Рамиро 4 0.17
Гарро Хуан Фернандо 2 0.08
Перес Пабло II 2 0.08
Дитта Вильер 2 0.08
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Эспонда Марсело 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 6 0
Калински Энсо 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Matias Di Benedetto 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Рамос Гонсало 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 9 0
Перес Пабло II 6 0
Сфорца Хуан 6 0
Лусиано Мартин 5 0
Лема Кристиан 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

28
18
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
2
7%
5
28%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
7
25%
4
22%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
9
32%
2
11%
76-90

Пропущено

29
24
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
6
21%
3
13%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
7
24%
3
13%
46-60
3
10%
6
25%
61-75
8
28%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
9. Ньюэллс Олд Бойз 24 10 6 8 23 - 19 36
10. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
11. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
18. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
19. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
20. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
21. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
22. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
23. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
24. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Рамирес Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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