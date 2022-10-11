Тур: 24.
0:3
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаПерес Пабло
0:1
42' Гол в свои воротаРамирес Иван
0:2
54' ГолДитта Вильер
0:3
79' ГолЭспонда Марсело
90'+1
Ход матча
36'
42'
0:1
54'
79'
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Abel Bustos
-
-
36 Jose Amado
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Coria
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Ньюэллс Олд Бойз
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.26
|Renzo Lopez
|5
|0.22
|Hernan Lopez
|4
|0.17
|Jesus Soraire
|3
|0.13
|Риано Клаудио
|3
|0.13
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.09
|Christian Torres
|2
|0.09
|Deian Veron
|1
|0.04
|Jose Amado
|1
|0.04
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0.17
|Сордо Рамиро
|4
|0.17
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.08
|Перес Пабло II
|2
|0.08
|Дитта Вильер
|2
|0.08
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.04
|Веласкес Виктор
|1
|0.04
|Бальци Гилермо
|1
|0.04
|Эспонда Марсело
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|6
|0
|Калински Энсо
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Matias Di Benedetto
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Риано Клаудио
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|9
|0
|Перес Пабло II
|6
|0
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Лусиано Мартин
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|1
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
28
18
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
2
7%
5
28%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
7
25%
4
22%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
9
32%
2
11%
76-90
Пропущено
29
24
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
6
21%
3
13%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
7
24%
3
13%
46-60
3
10%
6
25%
61-75
8
28%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|3.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|4.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|5.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|10
|6
|8
|23 - 19
|36
|10.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|11.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|19.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|20.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|21.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|22.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|23.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|24.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8