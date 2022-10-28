Андрей Шербан получил травму и заменен. Adrian Ionita выходит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Иванов Антоний наказан за толчок Андрей Шербан

36' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Цигэнашу Александр наказан за толчок Андрей Шербан

34' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

33' Г О О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Catalin Cabuz прыгнул вправо!

32' Кэпушэ Тибериу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

32' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

25' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Попадюк Дору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Daniel Celea наказан за толчок Камара Секу

15' Забу Сирил получил желтую карточку от судьи

15' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Mateus Criciuma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Mateus Criciuma не смог попасть в створ ударом издали

11' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

8' Камара Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

7' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Садику Рияд наказан за толчок Cristian Negut

4' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Команда Киндия Тырговиште забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Пап Эдуард плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Г О О О О Л - Попадюк Дору первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ботошани начинает с центра поля