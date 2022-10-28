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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Киндия Тырговиште
1:1
Второй тайм: 53'
Ботошани
0'
1:0
3' Гол
Попадюк Дору
15' Желтая карточка
Забу Сирил
32' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
1:1
33' Пенальти
Майлат Себастьян
42' Желтая карточка
Иванов Антоний

Ход матча

3'
Попадюк Дору
1:0
15'
 
Забу Сирил
32'
Кэпушэ Тибериу
 
33'
1:1
Майлат Себастьян
42'
 
Иванов Антоний
46'
Болдор Деян
Кэпушэ Тибериу
 
49'
Ионицэ Адриан
Шербан Андрей
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Ботошани
2.17
3.42
5.20
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
30
Цигэнашу
Александр
99
Забу
Сирил
18
Перяну
Овидиу
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Киндия Тырговиште
Ботошани

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Ботошани

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
3:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.47
Попа Даньел 3 0.2
Негуц Кристиан 1 0.07
Шербан Андрей 1 0.07
Ороско Эстебан 1 0.07
Михаю Андреас 1 0.07
Daniel Celea 1 0.07
Атанасе Космин 1 0.07
Купер Годберг 1 0.07
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 3 (2) 0.2
Камара Секу 2 0.13
Роман Михай V 2 0.13
Сно Саквилл 2 0.13
Флореску Эдуард 2 (1) 0.13
Цигэнашу Александр 1 0.07
Terrence Tisdell 1 0.07
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Негуц Кристиан 2 1
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Кэпушэ Тибериу 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Anton Petrea 2 0
Шамед Нассер 1 0
Попа Даньел 1 0
Дулка Марко 1 0
Ионицэ Адриан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 3 1
Victor Dican 3 1
Майлат Себастьян 4 0
Цигэнашу Александр 3 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Роман Михай 2 0
Пап Эдуард 2 0
Камара Секу 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Садику Рияд 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Забу Сирил 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
25%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1
Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 11 7 10 31 - 31 40
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
7. Петролул Плоешти 15 6 2 7 14 - 17 20
8. Сепси 15 5 4 6 21 - 13 19
9. Ботошани 1:1 15 4 7 4 13 - 19 19
10. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. Киндия Тырговиште 1:1 15 4 4 7 18 - 20 16
13. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 3 3 20 - 15 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Ботошани 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 1:1 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Сепси 7 2 1 4 12 - 5 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Университатя Крайова 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ботошани 1:1 9 2 4 3 6 - 13 10
6. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
9. Киндия Тырговиште 1:1 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 17
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • 51'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Киндия Тырговиште: 44%, Ботошани: 56%.
  • 50'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Андрей Шербан получил травму и заменен. Adrian Ionita выходит на поле.
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    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште поставил подножку. Пострадал Сно Саквилл
    • 47'
      Mateus Criciuma пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
    • 47'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Mateus Criciuma из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Кэпушэ Тибериу уходит с поля и его заменяет Болдор Деян
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Ботошани
    2.17
    3.42
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:1 Ботошани онлайн

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    Ботошани
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