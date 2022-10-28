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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Киндия Тырговиште
2:2
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
3' Гол
Попадюк Дору
15' Желтая карточка
Забу Сирил
32' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
1:1
33' Пенальти
Майлат Себастьян
42' Желтая карточка
Иванов Антоний
75' Желтая карточка
Anton Petrea
1:2
79' Гол
Камара Секу
81' Желтая карточка
Попа Даньел
86' Желтая карточка
Грубац Сергей
88' Желтая карточка
Камара Секу
2:2
90' Гол
Попа Даньел
90'+6
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
30
Цигэнашу
Александр
99
Забу
Сирил
18
Перяну
Овидиу
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Киндия Тырговиште
Ботошани

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Ботошани

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
3:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.47
Попа Даньел 4 0.27
Негуц Кристиан 1 0.07
Шербан Андрей 1 0.07
Ороско Эстебан 1 0.07
Михаю Андреас 1 0.07
Daniel Celea 1 0.07
Атанасе Космин 1 0.07
Купер Годберг 1 0.07
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Секу 3 0.2
Майлат Себастьян 3 (2) 0.2
Роман Михай V 2 0.13
Сно Саквилл 2 0.13
Флореску Эдуард 2 (1) 0.13
Цигэнашу Александр 1 0.07
Terrence Tisdell 1 0.07
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Негуц Кристиан 2 1
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Кэпушэ Тибериу 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Ионицэ Адриан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 3 1
Victor Dican 3 1
Майлат Себастьян 4 0
Цигэнашу Александр 3 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Роман Михай 2 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Садику Рияд 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Забу Сирил 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
28%
2
14%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1
Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 29 12 7 10 32 - 31 43
2. Вииторул Констанца 0:1 16 10 4 2 28 - 12 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
7. Петролул Плоешти 15 6 2 7 14 - 17 20
8. Сепси 15 5 4 6 21 - 13 19
9. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
10. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 16 10 3 3 21 - 15 33
2. Вииторул Констанца 0:1 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 7 2 1 4 12 - 5 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 0:1 8 4 2 2 14 - 9 14
2. Университатя Крайова 1:0 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
6. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 17
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
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