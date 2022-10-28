Тур: 16. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Andrei Chivulete
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПопадюк Дору
15' Желтая карточкаЗабу Сирил
32' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
1:1
33' ПенальтиМайлат Себастьян
42' Желтая карточкаИванов Антоний
75' Желтая карточкаAnton Petrea
1:2
79' ГолКамара Секу
81' Желтая карточкаПопа Даньел
86' Желтая карточкаГрубац Сергей
88' Желтая карточкаКамара Секу
2:2
90' ГолПопа Даньел
90'+6
Ход матча
3'
1:0
15'
32'
33'
1:1
42'
75'
79'
1:2
81'
86'
88'
90'
2:2
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
-
16 Elad Shahaf
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Ботошани
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.47
|Попа Даньел
|4
|0.27
|Негуц Кристиан
|1
|0.07
|Шербан Андрей
|1
|0.07
|Ороско Эстебан
|1
|0.07
|Михаю Андреас
|1
|0.07
|Daniel Celea
|1
|0.07
|Атанасе Космин
|1
|0.07
|Купер Годберг
|1
|0.07
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Секу
|3
|0.2
|Майлат Себастьян
|3 (2)
|0.2
|Роман Михай V
|2
|0.13
|Сно Саквилл
|2
|0.13
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.13
|Цигэнашу Александр
|1
|0.07
|Terrence Tisdell
|1
|0.07
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сно Саквилл
|3
|1
|Mateus Criciuma
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
28%
2
14%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1
Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|29
|12
|7
|10
|32 - 31
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|0:1
|16
|10
|4
|2
|28 - 12
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|ФКСБ
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|7.
|Петролул Плоешти
|15
|6
|2
|7
|14 - 17
|20
|8.
|Сепси
|15
|5
|4
|6
|21 - 13
|19
|9.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|11.
|Арджеш
|15
|5
|2
|8
|12 - 20
|17
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|13.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|16
|10
|3
|3
|21 - 15
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|0:1
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|7
|2
|1
|4
|12 - 5
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|13.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|17
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5