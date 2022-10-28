Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Esteban Orozco нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Грубац Сергей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

85' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Ботошани

81' Рефери не любит споров - именно за это Попа Даньел сейчас получил желтую

81' Оооо... вот это был удар! Попа Даньел должен был забить с этой позиции.

81' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Попадюк Дору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Г О О О О Л - Камара Секу забивает с правой ноги!

79' Andrei Dragu из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Грубац Сергей

75' Рефери не любит споров - именно за это Anton Petrea сейчас получил желтую

74' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Шамед Нассер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

71' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

70' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер

68' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

68' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Mateus Criciuma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Ахматов Расамбек не смог попасть в створ ударом издали

61' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Esteban Orozco выиграл воздушное противоборство у Цигэнашу Александр

58' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Перяну Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Перяну Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Майлат Себастьян наказан за толчок Adrian Ionita

51' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Андрей Шербан получил травму и заменен. Adrian Ionita выходит на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Mateus Criciuma пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля