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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 3'
Факел
0'
Прогнозы 166
Оренбург 75.9% (126)
X 15.1% (25)
Факел 9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Факел
1.94
4.18
4.78
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Кеняйкин
Алексей
12
Малых
Андрей
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
25
Печенин
Кирилл
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
Габриэль
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
80
Марин
Джимми
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
77
Сычевой
Владимир
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
15
Суслов
Кирилл
5
Шляков
Евгений
18
Мендель
Андрей
10
Альшин
Ильнур
78
Черняков
Даниил
33
Квеквескири
Ираклий
21
Гонгадзе
Георгий
9
Максимов
Максим
Оренбург
4-1-2-2-1
Факел
3-3-2-2

История личных встреч

Оренбург
Факел

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 11 (2) 0.79
Аюпов Тимур 4 0.29
Марин Джимми 3 (1) 0.21
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.14
Эктов Александр 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 4 (2) 0.29
Максимов Максим 3 0.21
Акбашев Роман 2 0.14
Дашаев Аслан 2 0.14
Морозов Евгений 2 0.14
Альшин Ильнур 1 0.07
Божин Сергей 1 0.07
Аппаев Хызыр 1 0.07
Квеквескири Ираклий 1 0.07
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Гойкович Ренато 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 4 0
Божин Сергей 4 0
Мендель Андрей 4 0
Дмитриев Олег 2 1
Квеквескири Ираклий 3 0
Суслов Кирилл 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Калинин Игорь 2 0
Максимов Максим 2 0
Магаль Руслан 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
3
43%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
6
46%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

23
10
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
3
30%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
3
13%
3
30%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
2
20%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
2
8%
2
11%
76-90

Пропущено

32
23
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
7
22%
1
4%
1-15
7
22%
4
17%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
5
16%
7
30%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1
Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2
Факел
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1
Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Оренбург 0:0 Заявка 15 6 2 7 24 - 33 20
9. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел 0:0 Заявка 15 1 10 4 17 - 24 13
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел 0:0 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург 0:0 Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Морозов прорвался по правому флангу и выполнил подачу, с которой хозяева справились, а потом Шляков нарушил правила, уронив Лукаса Веру. 
  • 2'
    "Оренбург" на правах хозяина забрал мяч под контроль и попытался провести первую атаку, выбрав правый фланг, но безуспешно, в аут ушёл круглый. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Факел

Исход игры
Оренбург
75.6% (127)
Ничья
14.9% (25)
Факел
9.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.7% (79)
Меньше
37.3% (47)
Обе команды забьют
Да
76.19% (96)
Нет
23.81% (30)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
36.3% (61)
1:0 Оренбург
12.5% (21)
1:1 Ничья
10.7% (18)
3:1 Оренбург
5.4% (9)
2:0 Оренбург
3.6% (6)
3:2 Оренбург
2.4% (4)
1:2 Факел
1.8% (3)
0:1 Факел
1.2% (2)
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