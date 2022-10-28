Тур: 15. Стадион: Газовик.
0'
12
Малых
Андрей
80
Марин
Джимми
47
Божин
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Ершов НикитаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
История личных встреч
Оренбург
Факел
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|11 (2)
|0.79
|Аюпов Тимур
|4
|0.29
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.21
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.14
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|4 (2)
|0.29
|Максимов Максим
|3
|0.21
|Акбашев Роман
|2
|0.14
|Дашаев Аслан
|2
|0.14
|Морозов Евгений
|2
|0.14
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Божин Сергей
|1
|0.07
|Аппаев Хызыр
|1
|0.07
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.07
|Шляков Евгений
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Гойкович Ренато
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|4
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Мендель Андрей
|4
|0
|Дмитриев Олег
|2
|1
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Калинин Игорь
|2
|0
|Максимов Максим
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
3
43%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
6
46%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
23
10
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
3
30%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
3
13%
3
30%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
2
20%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
2
8%
2
11%
76-90
Пропущено
32
23
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
7
22%
1
4%
1-15
7
22%
4
17%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
5
16%
7
30%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1
Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2
Факел
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1
Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 33
|20
|9.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|0:0 Заявка
|15
|1
|10
|4
|17 - 24
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Факел
Исход игры
Оренбург
75.6% (127)
Ничья
14.9% (25)
Факел
9.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.7% (79)
Меньше
37.3% (47)
Обе команды забьют
Да
76.19% (96)
Нет
23.81% (30)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
36.3% (61)
1:0 Оренбург
12.5% (21)
1:1 Ничья
10.7% (18)
3:1 Оренбург
5.4% (9)
2:0 Оренбург
3.6% (6)
3:2 Оренбург
2.4% (4)
1:2 Факел
1.8% (3)
0:1 Факел
1.2% (2)
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