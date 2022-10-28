Тур: 15. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:1
Первый тайм: 11'
Ход матча
6'
1:0
10'
11
Обиета
Колдо
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Медзь
Погонь Щецин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6 (2)
|0.46
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.15
|Кобачки Олаф
|1
|0.08
|Чука Виктор
|1
|0.08
|Слива Мацей
|1
|0.08
|Santiago Naveda
|1
|0.08
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Миюшкович Неманья
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5
|0.36
|Алмквист Понтус
|3
|0.21
|Бичахчян Ваан
|3
|0.21
|Дабровски Дамьян
|2
|0.14
|Захович Лука
|2
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.07
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.07
|Ленговски Матеуш
|1
|0.07
|Бартковски Якуб
|1
|0.07
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.07
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.07
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Naveda
|2
|2
|Хулио Карлос
|5
|0
|Энрикес Анхело
|3
|1
|Матыня Хуберт
|3
|1
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Костка Михаэль
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
33%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
23%
4
19%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
9%
3
16%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
4
18%
6
32%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Погонь Щецин
|1:1
|15
|6
|6
|3
|23 - 19
|24
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|11.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|12.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|13.
|Заглембе Любин
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|1:1
|14
|1
|4
|9
|13 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|14.
|Медзь
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|10.
|Погонь Щецин
|1:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|12.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|1:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6