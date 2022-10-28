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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Медзь
2:4
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
6' Гол
Обиета Колдо
7' Желтая карточка
Кухарчик Михал
10' Желтая карточка
Каролина Юрих
1:1
11' Пенальти
Ковальчик Себастьян
1:2
13' Гол
Ковальчик Себастьян
24' Желтая карточка
Гюлен Левент
2:2
45' Гол
Обиета Колдо
55' Желтая карточка
Обиета Колдо
2:3
67' Гол
Гросицки Камил
75' Желтая карточка
Хулио Карлос
2:4
75' Пенальти
Ковальчик Себастьян
90' Желтая карточка
Малец Мариуш
90'+5
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
2
Хулио
Карлос
9
Нарсинг
Лусиано
19
Каччьябуэ
Жеронимо
8
Чука
Виктор
10
Домингес
Максим
11
Обиета
Колдо
81
Bartosz
Klebaniuk
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
99
Ленговски
Матеуш
7
Кужава
Рафал
18
Кухарчик
Михал
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Медзь
5-4-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Медзь
Погонь Щецин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 (2) 0.43
Нарсинг Лусиано 2 0.14
Обиета Колдо 2 0.14
Кобачки Олаф 1 0.07
Чука Виктор 1 0.07
Слива Мацей 1 0.07
Santiago Naveda 1 0.07
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Миюшкович Неманья 0 0
Хулио Карлос 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 6 0.4
Ковальчик Себастьян 4 (2) 0.27
Алмквист Понтус 3 0.2
Бичахчян Ваан 3 0.2
Дабровски Дамьян 2 0.13
Захович Лука 2 0.13
Салес Жеан Карлос 1 0.07
Бартковски Якуб 1 0.07
Ленговски Матеуш 1 0.07
Смолиньски Кацпер 1 0.07
Дрыгас Камил 1 (1) 0.07
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулио Карлос 6 0
Santiago Naveda 2 2
Энрикес Анхело 3 1
Матыня Хуберт 3 1
Гюлен Левент 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Обиета Колдо 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Матушек Шимон 1 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Чука Виктор 1 0
Каролина Юрих 1 0
Костка Михаэль 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 5 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цех Бенедикт 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Малец Мариуш 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
22%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
33%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

15
25
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
27%
6
24%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
4
27%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
7%
2
8%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
15%
4
19%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
3. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
4. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
5. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
11. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
12. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 14 3 3 8 14 - 18 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
13. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
14. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
9. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
11. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
12. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
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