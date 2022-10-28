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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:0
Второй тайм: 90+'
Арминия
0'
21' Желтая карточка
Хаддади Уссама
27' Желтая карточка
Рашль Тобиас
1:0
30' Гол
Зиб Арминдо
38' Желтая карточка
Ржатковски Марк
75' Желтая карточка
Василиадис Себастиан

Ход матча

21'
Хаддади Уссама
 
27'
Рашль Тобиас
 
30'
Зиб Арминдо
1:0
38'
 
Ржатковски Марк
55'
 
Серра Янни
Клос Фабиан
55'
 
Ласм Бриан
Ржатковски Марк
63'
 
Василиадис Себастиан
Консбрух Джомейн
63'
 
Гебауэр Кристиан
Клюнтер Лукас
65'
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
 
75'
 
Василиадис Себастиан
80'
 
Белло Джордж
Лепиница Иван
82'
Аста Симон
Майерхёфер Марко
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Арминия
3.35
6.40
41.35
Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
5
Хаддади
Уссама
4
Михальски
Дамян
22
Гризбек
Себастьян
18
Майерхёфер
Марко
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
3
Рамос
Гильерме
5
Ощипка
Бастиан
21
Хак
Робин
14
Консбрух
Джомейн
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Арминия
4-5-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Арминия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:4
Б2
2:1
Б2
2:4
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 (1) 0.43
Михальски Дамян 3 0.21
Грин Джулиан 2 0.14
Ахе Рагнар 2 0.14
Аста Симон 1 0.07
Зиб Арминдо 1 0.07
Тильман Тимоти 1 0.07
Пюлюлю Афимико 1 0.07
Рашль Тобиас 1 0.07
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.36
Серра Янни 5 0.36
Окугава Масая 3 0.21
Ласм Бриан 2 0.14
Хюсинг Оливер 1 0.07
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Гебауэр Кристиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 4 0
Аста Симон 4 0
Хаддади Уссама 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Йон Марко 2 0
Зиб Арминдо 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Абиама Диксон 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 4 0
Лепиница Иван 4 0
Ржатковски Марк 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Пропущено

26
23
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
7
27%
5
22%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
7
27%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3
Арминия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2
Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Хайденхайм 1:0 14 7 5 2 21 - 12 26
4. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
5. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
6. Фортуна 13 6 2 5 22 - 15 20
7. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
8. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
9. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Гройтер Фюрт 1:0 14 2 7 5 19 - 25 13
16. Магдебург 0:1 14 4 1 9 16 - 28 13
17. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
18. Арминия 0:1 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 1:0 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
6. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Гройтер Фюрт 1:0 8 2 5 1 12 - 12 11
11. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
14. Арминия 0:1 6 3 0 3 11 - 10 9
15. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 0:1 7 2 0 5 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хайденхайм 1:0 8 3 3 2 8 - 6 12
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
6. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Магдебург 0:1 7 2 1 4 11 - 16 7
9. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
10. Фортуна 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
12. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
16. Гройтер Фюрт 1:0 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 0:1 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ржатковски Марк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гройтер Фюрт
    Ничья
    Арминия
    3.35
    6.40
    41.35
    Все Коэффициенты
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