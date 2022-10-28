Тур: 14. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаХаддади Уссама
27' Желтая карточкаРашль Тобиас
1:0
30' ГолЗиб Арминдо
38' Желтая карточкаРжатковски Марк
75' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
27'
30'
1:0
38'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Арминия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.6
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.58
Тотал матчей
0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
53
57
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6 (1)
|0.43
|Михальски Дамян
|3
|0.21
|Грин Джулиан
|2
|0.14
|Ахе Рагнар
|2
|0.14
|Аста Симон
|1
|0.07
|Зиб Арминдо
|1
|0.07
|Тильман Тимоти
|1
|0.07
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.07
|Рашль Тобиас
|1
|0.07
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|5 (1)
|0.36
|Серра Янни
|5
|0.36
|Окугава Масая
|3
|0.21
|Ласм Бриан
|2
|0.14
|Хюсинг Оливер
|1
|0.07
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Гебауэр Кристиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Хаддади Уссама
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Зиб Арминдо
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Лепиница Иван
|4
|0
|Ржатковски Марк
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Окугава Масая
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
5
45%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
7
27%
5
21%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
7
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3
Арминия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2
Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|13
|8
|1
|4
|19 - 13
|25
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Фортуна
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|13
|5
|5
|3
|24 - 24
|20
|8.
|Кайзерслаутерн
|13
|4
|7
|2
|22 - 20
|19
|9.
|Ян
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|10.
|Карлсруэ
|13
|5
|2
|6
|21 - 19
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|12.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нюрнберг
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|14.
|Ганза
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|17.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Ян
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|11.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|14.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|15.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|7.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|9.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|Фортуна
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|12.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4