Тур: 15. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Пржибыл Ярослав
3:0
Второй тайм: 82'
0'
1:0
18' ГолВлодарчик Шимон
2:0
24' ГолПодольски Лукас
37' Желтая карточкаПачеко Даниэль
3:0
45' ГолВлодарчик Шимон
54' Желтая карточкаСанчез Джорди
57' Желтая карточкаЩесняк Криспин
59' Желтая карточкаМилош Мато
67' Желтая карточкаМвондо Жан
72' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
Ход матча
18'
24'
2:0
37'
45'
54'
57'
59'
67'
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Гурник Забже
Видзев Лодзь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2
0.92
Тотал матчей
1.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
98
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|6 (2)
|0.43
|Дадок Роберт
|3
|0.21
|Янжа Эрик
|2
|0.14
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.14
|Палюшек Александр
|2
|0.14
|Kanji Okunuki
|2
|0.14
|Подольски Лукас
|1
|0.07
|Йенсен Ричард
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Новак Бартош
|1
|0.07
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.33
|Санчез Джорди
|4
|0.27
|Dominik Kun
|2
|0.13
|Липски Патрик
|2
|0.13
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.13
|Данеляк Кароль
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Хансен Кристоффер
|1
|0.07
|Сыпек Якуб
|1
|0.07
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|5
|0
|Мвондо Жан
|4
|0
|Палюшек Александр
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
5
56%
76-90
Пропущено
13
5
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
33%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
20%
4
20%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
2
10%
6
30%
76-90
Пропущено
20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|3.
|Видзев Лодзь
|0:3
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|4.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|5.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|11.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|12.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|13.
|Заглембе Любин
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|3:0
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|0:3
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|3:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|0:3
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|9.
|Гурник Забже
|3:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|12.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6