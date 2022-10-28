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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Гурник Забже
3:0
Второй тайм: 82'
Видзев Лодзь
0'
1:0
18' Гол
Влодарчик Шимон
2:0
24' Гол
Подольски Лукас
37' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
3:0
45' Гол
Влодарчик Шимон
54' Желтая карточка
Санчез Джорди
57' Желтая карточка
Щесняк Криспин
59' Желтая карточка
Милош Мато
67' Желтая карточка
Мвондо Жан
72' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
15
Войтушек
Норберт
23
Мвондо
Жан
7
Пачеко
Даниэль
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Гурник Забже
3-4-3
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Видзев Лодзь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

1.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
98

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 6 (2) 0.43
Дадок Роберт 3 0.21
Янжа Эрик 2 0.14
Кравчик Пётр 2 (1) 0.14
Палюшек Александр 2 0.14
Kanji Okunuki 2 0.14
Подольски Лукас 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Новак Бартош 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.33
Санчез Джорди 4 0.27
Dominik Kun 2 0.13
Липски Патрик 2 0.13
Ганоушек Марек 2 (1) 0.13
Данеляк Кароль 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Хансен Кристоффер 1 0.07
Сыпек Якуб 1 0.07
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.07
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 4 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 3 0
Dominik Kun 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Пропущено

13
5
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
33%
76-90

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
20%
4
20%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
2
10%
6
30%
76-90

Пропущено

20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
3. Видзев Лодзь 0:3 15 8 2 5 20 - 14 26
4. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
5. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
11. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
12. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 3:0 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 14 3 3 8 14 - 18 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 0:3 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 3:0 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 0:3 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
9. Гурник Забже 3:0 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
11. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
12. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Гурник Забже
    Ничья
    Видзев Лодзь
    2.37
    3.75
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гурник Забже 3:0 Видзев Лодзь онлайн

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    Видзев Лодзь
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