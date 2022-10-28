Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!

37' Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи

24' Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!

18' Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!