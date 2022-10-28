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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 19443 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Гурник Забже
3:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
18' Гол
Влодарчик Шимон
2:0
24' Гол
Подольски Лукас
37' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
3:0
45' Гол
Влодарчик Шимон
53' Желтая карточка
Санчез Джорди
57' Желтая карточка
Щесняк Криспин
59' Желтая карточка
Милош Мато
67' Желтая карточка
Мвондо Жан
72' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
90' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
90'+3
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
15
Войтушек
Норберт
23
Мвондо
Жан
7
Пачеко
Даниэль
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Гурник Забже
3-4-3
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Видзев Лодзь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

1.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
98

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 6 (2) 0.43
Дадок Роберт 3 0.21
Янжа Эрик 2 0.14
Кравчик Пётр 2 (1) 0.14
Палюшек Александр 2 0.14
Kanji Okunuki 2 0.14
Подольски Лукас 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Новак Бартош 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.33
Санчез Джорди 4 0.27
Dominik Kun 2 0.13
Липски Патрик 2 0.13
Ганоушек Марек 2 (1) 0.13
Данеляк Кароль 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Хансен Кристоффер 1 0.07
Сыпек Якуб 1 0.07
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.07
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 5 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 3 0
Dominik Kun 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
15%
5
56%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
33%
76-90

Забито

23
20
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
4
17%
4
20%
1-15
6
26%
2
10%
16-30
5
22%
1
5%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
2
9%
6
30%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
3. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
4. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
5. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
11. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
12. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
13. Заглембе Любин 14 4 5 5 12 - 20 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 14 3 3 8 14 - 18 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 7 1 4 2 5 - 8 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
9. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
11. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
12. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!
    • 47'
      Йенсен Ричард уходит с поля. Дадок Роберт выходит вместо него
    • Желтая карточка
      37'
      Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 3:0 Видзев Лодзь онлайн

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