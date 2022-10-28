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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Бари
0:0
Второй тайм: 88'
Тернана
0'
33' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
35' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
69' Желтая карточка
Майта Маттиа
78' Желтая карточка
Фавилли Андреа

Ход матча

33'
Майелло Раффаэле
 
35'
 
Ди Таккио Франческо
46'
 
Мартелла Бруно
Коррадо Никколо
61'
 
Фалетти Сесар
Моро Рауль
61'
 
Петтинари Стефано
Партипило Антони
66'
Сальседо Эдди
Шедлер Орельен
 
66'
Д'Эррико Андреа
Фолоруншо Майкл
 
69'
Майта Маттиа
 
71'
 
Агацци Давиде
Кассата Франческо
78'
 
Фавилли Андреа
79'
Малламо Алессандро
Майта Маттиа
 
79'
Галано Кристиан
Ботта Рубен
 
84'
 
Доннарумма Альфредо
Фавилли Андреа

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Тернана
3.20
3.30
3.35
Все Коэффициенты
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
11
Walid
Cheddira
26
Шедлер
Орельен
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
91
Коррадо
Никколо
21
Партипило
Антони
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
18
Моро
Рауль
17
Фавилли
Андреа
29
Кассата
Франческо
Бари
4-3-1-2
Тернана
4-3-3

История личных встреч

Бари
Тернана

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СC
2:1
СC
1:3
СCППО
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СB
1:2
СB
3:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
4:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.78

Среднее время на гол

65
115

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Тотал матчей

0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

52
102

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 8 (1) 0.73
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.45
Фолоруншо Майкл 3 0.27
Белломо Никола 1 0.09
Шедлер Орельен 1 0.09
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Сальседо Эдди 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 4 0.36
Партипило Антони 3 0.27
Палумбо Антонио 2 0.18
Кулибали Мамаду 2 0.18
Доннарумма Альфредо 1 0.09
Петтинари Стефано 1 0.09
Ди Таккио Франческо 1 0.09
Соренсен Фредерик 1 0.09
Коррадо Никколо 1 0.09
Моро Рауль 1 0.09
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Майта Маттиа 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Пучино Раффаэле 1 1
Белломо Никола 1 1
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Антенуччи Мирко 1 0
Майелло Раффаэле 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Walid Cheddira 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Партипило Антони 3 0
Фавилли Андреа 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Агацци Давиде 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
6
32%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2
Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1
Тернана
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2
Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 0:0 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 0:0 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Асколи 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Кальяри 10 4 2 4 10 - 11 14
11. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Модена 10 4 0 6 16 - 15 12
13. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
14. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Пиза 10 2 4 4 17 - 17 10
16. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
17. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
18. Палермо 10 2 3 5 9 - 15 9
19. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
7. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
8. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Бари 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
15. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 0:0 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
9. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
10. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
11. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
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    Бари
    Ничья
    Тернана
    3.20
    3.30
    3.35
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