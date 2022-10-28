Тур: 11. Стадион: Сан Никола.
0'
33' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
35' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
69' Желтая карточкаМайта Маттиа
78' Желтая карточкаФавилли Андреа
89' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
90'+4
Ход матча
33'
69'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Бари
Тернана
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.78
Среднее время на гол
65
115
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Тотал матчей
0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
52
102
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|8 (1)
|0.73
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.45
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.27
|Белломо Никола
|1
|0.09
|Шедлер Орельен
|1
|0.09
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Сальседо Эдди
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|4
|0.36
|Партипило Антони
|3
|0.27
|Палумбо Антонио
|2
|0.18
|Кулибали Мамаду
|2
|0.18
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.09
|Петтинари Стефано
|1
|0.09
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.09
|Соренсен Фредерик
|1
|0.09
|Коррадо Никколо
|1
|0.09
|Моро Рауль
|1
|0.09
|Дефенди Марино
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|6
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Майта Маттиа
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Белломо Никола
|1
|1
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
6
32%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2
Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1
Тернана
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2
Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Асколи
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Кальяри
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Модена
|10
|4
|0
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|15.
|Пиза
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|16.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|17.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|18.
|Палермо
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|19.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|7.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|8.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|15.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|10.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 4