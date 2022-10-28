Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Илия Груев получил травму и медбригада забирает его с поля.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Вердер

47' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Лукебакио Доди получил желтую карточку от судьи

43' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Герта

40' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Удар от ворот произведет Герта

36' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

36' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Герта

32' Илия Груев из команды Вердер подал угловой слева.

31' Хорошую попытку сделал Фуллкруг Никлас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

29' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Герта

26' Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.

26' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Фуллкруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лукебакио Доди из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Вердер

23' Рихтер Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Рохель Агустин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Рохель Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Вердер

19' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Рихтер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Канга Вилфрид получил желтую карточку от судьи

16' Лукебакио Доди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Герта

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Илия Груев задерживает мяч рукой

9' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Илия Груев ослабляет давление, выбив мяч.

8' Тусар Люка выиграл воздушное противоборство у Илия Груев.

7' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Илия Груев из команды Вердер подал угловой слева.

5' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Вердер

2' Оооо... вот это был удар! Рихтер Марко должен был забить с этой позиции.

2' Рихтер Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Йоветич Стеван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Герта начинает с центра поля