Тур: 12. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Райчель Тобиас
0'
17' Желтая карточкаКанга Вилфрид
44' Желтая карточкаЛукебакио Доди
55' Желтая карточкаВайзер Митчелл
58' Желтая карточкаСердар Суат
60' Желтая карточкаШтарк Никлас
1:0
85' ГолФуллкруг Никлас
Ход матча
17'
44'
55'
58'
60'
83'
85'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Герта
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
24 матча
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.79
1.42
Тотал матчей
0.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (3)
|0.67
|Дукш Марвин
|2
|0.17
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.17
|Бёрк Оливер
|2
|0.17
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Юнг Антони
|1
|0.08
|Велькович Милош
|1
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Бьюкенен Ли
|1
|0.08
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.42
|Сердар Суат
|3
|0.25
|Рихтер Марко
|2
|0.17
|Тусар Люка
|2
|0.17
|Йоветич Стеван
|1
|0.08
|Канга Вилфрид
|1
|0.08
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Фуллкруг Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Лукебакио Доди
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
45%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
70%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
26%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
9
47%
3
21%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
37%
4
25%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2
Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4
Герта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1
1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Вердер
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|15.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вердер
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Герта
Исход игры
Вердер
73.3% (99)
Ничья
22.2% (30)
Герта
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.4% (83)
Меньше
33.6% (42)
Обе команды забьют
Да
83.2% (104)
Нет
16.8% (21)
Популярный счёт
2:1 Вердер
51.1% (69)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:0 Вердер
8.9% (12)
2:0 Вердер
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:2 Герта
2.2% (3)
3:1 Вердер
1.5% (2)
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