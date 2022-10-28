  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Вердер
1:0
Второй тайм: 86'
Герта
0'
17' Желтая карточка
Канга Вилфрид
44' Желтая карточка
Лукебакио Доди
55' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
58' Желтая карточка
Сердар Суат
60' Желтая карточка
Штарк Никлас
1:0
85' Гол
Фуллкруг Никлас

Ход матча

17'
 
Канга Вилфрид
32'
 
Бутьюс Жан-Поль
Йоветич Стеван
44'
 
Лукебакио Доди
55'
Вайзер Митчелл
 
58'
 
Сердар Суат
60'
Штарк Никлас
 
63'
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо
 
72'
 
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
72'
 
Шуньич Иван
Сердар Суат
72'
 
Эджуке Чидера
Рихтер Марко
83'
Стаге Йенс
Груев Илия
 
83'
Агу Феликс
Вайзер Митчелл
 
84'
 
Шерхант Дерри
Лукебакио Доди
85'
Фуллкруг Никлас
(Юнг Антони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 135
Вердер 73.3% (99)
X 22.2% (30)
Герта 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Герта
4.00
3.98
5.49
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
28
Груев
Илия
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
18
Канга
Вилфрид
19
Йоветич
Стеван
Вердер
3-1-4-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Герта

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:2

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.79
1.42

Тотал матчей

0.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (3) 0.67
Дукш Марвин 2 0.17
Биттенкорт Леонардо 2 0.17
Бёрк Оливер 2 0.17
Вайзер Митчелл 1 0.08
Юнг Антони 1 0.08
Велькович Милош 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Бьюкенен Ли 1 0.08
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.42
Сердар Суат 3 0.25
Рихтер Марко 2 0.17
Тусар Люка 2 0.17
Йоветич Стеван 1 0.08
Канга Вилфрид 1 0.08
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фуллкруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 2 0
Штарк Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Рихтер Марко 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
45%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
70%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
26%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
9
47%
3
21%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
37%
4
25%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2
Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4
Герта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1
1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Вердер 1:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
8. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
10. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
11. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Герта 0:1 Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
14. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
15. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Бохум Заявка 11 2 1 8 11 - 28 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вердер 1:0 Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Герта 0:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
15. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
16. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Герта 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 87'
    Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали
  • 86'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 85'
    Дукш Марвин сделал ключевой пас для гола!
  • 85'
    Юнг Антони сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Вердер 73.3% (99)
    X 22.2% (30)
    Герта 4.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Герта
    4.00
    3.98
    5.49
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вердер 1:0 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Герта

    Исход игры
    Вердер
    73.3% (99)
    Ничья
    22.2% (30)
    Герта
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.4% (83)
    Меньше
    33.6% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    83.2% (104)
    Нет
    16.8% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    51.1% (69)
    1:1 Ничья
    16.3% (22)
    1:0 Вердер
    8.9% (12)
    2:0 Вердер
    5.2% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (6)
    1:2 Герта
    2.2% (3)
    3:1 Вердер
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вердер
    Герта
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     