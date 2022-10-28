Тур: 15. Стадион: Кристал-арена.
0'
1:0
9' ГолМуньос Даниэль
1:1
15' ГолСхоофс Роб
25' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
2:1
57' ГолАртеага Херардо
59' Желтая карточкаBilal El Khannous
64' Вторая желтая карточкаBilal El Khannous
74' Желтая карточкаВоутерс Дрис
3:1
90' ГолПейнтсил Джозеф
90'+5
Ход матча
9'
15'
1:1
57'
74'
90'
18
Онуачу
Пол
23
Пейре
Тибо
10
Маледе
Йонас
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Генк
Мехелен
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
2.67
0.85
Среднее время на гол
33
106
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
53
20
Голов в среднем за матч
2.12
0.8
Тотал матчей
0.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
42
112
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|8 (2)
|0.53
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.4
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.4
|Ндайишимий Майк
|5
|0.33
|Муньос Даниэль
|5
|0.33
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.2
|Грошовски Патрик
|2
|0.13
|Артеага Херардо
|1
|0.07
|Немет Ондраш
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Bilal El Khannous
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.33
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.27
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.2
|Уолш Сэнди
|2
|0.13
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.13
|Пейре Тибо
|2
|0.13
|Milan Robberechts
|2
|0.13
|Да Крус Алессио
|1
|0.07
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Bilal El Khannous
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Бейтс Дэвид
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
6
29%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
18%
1
7%
1-15
5
29%
29%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
38
22
24 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
9
24%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
21%
5
23%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
8
21%
5
23%
76-90
Пропущено
15
28
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
1
7%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1
Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3
Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|6.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|7.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Остенде
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|8.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|9.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
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- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4