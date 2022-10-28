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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Генк
3:1
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
9' Гол
Муньос Даниэль
1:1
15' Гол
Схоофс Роб
25' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
2:1
57' Гол
Артеага Херардо
59' Желтая карточка
Bilal El Khannous
64' Вторая желтая карточка
Bilal El Khannous
74' Желтая карточка
Воутерс Дрис
3:1
90' Гол
Пейнтсил Джозеф
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
6
Ван
Хеке
Яннес
10
Маледе
Йонас
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
Генк
4-2-3-1
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Генк
Мехелен

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:0
ПОЗПВЛЕ
4:2
ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

2.67
0.85

Среднее время на гол

33
106

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

53
20

Голов в среднем за матч

2.12
0.8

Тотал матчей

0.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

42
112

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 8 (2) 0.53
Пейнтсил Джозеф 6 0.4
Хейнен Бриан 6 (2) 0.4
Ндайишимий Майк 5 0.33
Муньос Даниэль 5 0.33
Дессерс Сириль 3 (1) 0.2
Грошовски Патрик 2 0.13
Артеага Херардо 1 0.07
Немет Ондраш 1 0.07
Саматта Мбвана 1 0.07
Ито Дзюнъя 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Bilal El Khannous 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.33
Хайреманс Джеффри 4 0.27
Нгой Жульен 3 (1) 0.2
Уолш Сэнди 2 0.13
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.13
Пейре Тибо 2 0.13
Milan Robberechts 2 0.13
Да Крус Алессио 1 0.07
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Bilal El Khannous 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Куэста Карлос 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Верстрате Биргер 1 1
Бейтс Дэвид 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
6
29%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
18%
1
7%
1-15
5
29%
29%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

38
22
24 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
9
24%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
21%
5
23%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
8
21%
5
23%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
1
7%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1
Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3
Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
6. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
7. Стандард 13 7 1 5 22 - 18 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Остенде 14 4 2 8 15 - 26 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Зульте-Варегем 14 3 2 9 16 - 30 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
8. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
9. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
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Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
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