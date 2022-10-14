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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 6'
Хетафе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 124
Райо Вальекано 62.1% (77)
X 29% (36)
Хетафе 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Хетафе
3.15
4.70
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Райо Вальекано
4-2-3-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Хетафе

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
П
2:1
П
1:2
С
1:0
С
2:0
П
2:0
КК
3:1
КК
2:0
П
1:1
П
2:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
ТМС
1:1
П
1:2
П
3:1
П
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.22
Трехо Оскар 1 0.11
Лопес Унаи 1 0.11
Камелло Серхио 1 0.11
Фалькао Радамель 1 0.11
Лежён Флорьян 1 0.11
Катена Алехандро 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.22
Альварес Гастон 2 0.22
Дамиан Суарес 1 0.11
Майораль Борха 1 0.11
Аленья Карлес 1 0.11
Иглесиас Хуан 1 0.11
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 4 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Дьене Даконам 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Митрович Стефан 2 0
Унал Энес 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Майораль Борха 2 0
Сория Давид 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Хетафе 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
15. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
16. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Гарсия Франсиско III из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Дьене Даконам из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хетафе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Райо Вальекано 62.1% (77)
    X 29% (36)
    Хетафе 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Хетафе
    3.15
    4.70
    4.75
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Райо Вальекано
    62.1% (77)
    Ничья
    29% (36)
    Хетафе
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    28.2% (35)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    2:1 Райо Вальекано
    25.8% (32)
    1:2 Хетафе
    4.8% (6)
    2:0 Райо Вальекано
    4% (5)
    0:1 Хетафе
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Райо Вальекано
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