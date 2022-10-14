Тур: 9. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мелеро Марио
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
20
Балью
Иван
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Хетафе
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.22
|Трехо Оскар
|1
|0.11
|Лопес Унаи
|1
|0.11
|Камелло Серхио
|1
|0.11
|Фалькао Радамель
|1
|0.11
|Лежён Флорьян
|1
|0.11
|Катена Алехандро
|1
|0.11
|Сисс Пате
|1
|0.11
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|2
|0.22
|Альварес Гастон
|2
|0.22
|Дамиан Суарес
|1
|0.11
|Майораль Борха
|1
|0.11
|Аленья Карлес
|1
|0.11
|Иглесиас Хуан
|1
|0.11
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|16.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе
Исход игры
Райо Вальекано
62.1% (77)
Ничья
29% (36)
Хетафе
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
33.61% (40)
Меньше
66.39% (79)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
28.2% (35)
1:1 Ничья
26.6% (33)
2:1 Райо Вальекано
25.8% (32)
1:2 Хетафе
4.8% (6)
2:0 Райо Вальекано
4% (5)
0:1 Хетафе
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!