VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Ромеу Ориоль из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Кадис

87' Удар от ворот произведет Кадис

87' Ромеу Ориоль из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Кадис

84' Вилья Тони не смог попасть в створ ударом издали

84' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Кадис

81' Удар от ворот произведет Жирона

81' Окампо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Лосано Энтони из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Кадис

80' Гарсия Алеш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Гутьеррес Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Жирона

79' Окампо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Кадис

77' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Кала Хуан

71' Эррера Янгель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Кастельянос Валентин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' Виктор Чуст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Кадис

67' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кастельянос Валентин и попал в перекладину!

67' Стуани Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Бернардо Эспиноса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Arnau Martinez получил желтую карточку от судьи

62' Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи

61' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Стуани Кристиан нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

58' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Жирона

56' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

56' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Удар от ворот произведет Жирона

56' Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Буэно Сантьяго получил желтую карточку от судьи

53' Удар от ворот произведет Кадис

52' Тактическая замена. Хавьер Эрнандес уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан

51' Удар от ворот произведет Кадис

50' Ромеу Ориоль не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Жирона

50' Сегодняшная посещаемость составляет 9927 болельщиков

50' Удар от ворот произведет Жирона

49' Удар от ворот произведет Кадис

49' Рикельме Родриго не смог попасть в створ ударом издали

48' Гарсия Алеш пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

48' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Иван Алехо сделал ключевой пас для гола!

46' Г О О О О Л - Алекс Фернандес правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Негредо Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля