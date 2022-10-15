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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9927 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Жирона
1:1
Конец матча
Кадис
0'
5' Желтая карточка
Собрино Рубен
23' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
45' Желтая карточка
Гарсия Алеш
0:1
46' Гол
Алекс Фернандес
54' Желтая карточка
Буэно Сантьяго
62' Желтая карточка
Алькарас Рубен
64' Желтая карточка
Мартинес Арнау
69' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
76' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
1:1
90' Пенальти
Стуани Кристиан
90'+13

Ход матча

5'
 
Собрино Рубен
23'
 
Сан Эметерио Феде
45'
Гарсия Алеш
 
46'
0:1
Алекс Фернандес
(Негредо Альваро)
52'
Стуани Кристиан
Чичарито
 
54'
Буэно Сантьяго
 
59'
 
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
59'
 
Лосано Энтони
Негредо Альваро
60'
 
Сальдуа Хосеба
Карселен Исаак
62'
 
Алькарас Рубен
64'
Мартинес Арнау
 
69'
Кастельянос Валентин
 
71'
 
Кала Хуан
Алехо Иван
76'
Стуани Кристиан
 
76'
 
Окампо Брайан
Алекс Фернандес
80'
Вальехо Ману
Эррера Янгель
 
80'
Вилья Тони
Рикельме Родриго
 
87'
Фернандес Валери
Гутьеррес Мигель
 
90'
 
Эспино Альфонсо
90'
Стуани Кристиан
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 14 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Жирона 78.9% (97)
X 17.9% (22)
Кадис 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
16
Чичарито
4
Мартинес
Арнау
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
9
Кастельянос
Валентин
17
Рикельме
Родриго
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
Жирона
5-3-2
Кадис
4-4-1-1

История личных встреч

Жирона
Кадис

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КК
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 2 0.22
Кастельянос Валентин 2 0.22
Мартинес Арнау 2 0.22
Стуани Кристиан 1 0.11
Ромеу Ориоль 1 0.11
Рейньер Жезус 1 0.11
Сайс Самуэль 1 (1) 0.11
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.11
Алекс Фернандес 1 0.11
Лукас Перес 1 0.11
Чуст Виктор 1 0.11
Сальдуа Хосеба 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 4 0
Алехо Иван 4 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Алькарас Рубен 2 0
Лукас Перес 2 0
Чуст Виктор 2 0
Карселен Исаак 0 1
Мари Хосе 1 0
Собрино Рубен 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0
Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4
Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
15. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
16. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Жирона: 64%, Кадис: 36%.
  • Описание гола
    101'
    'Г О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с пенальти! Он пробил правой. Херемиас Ледесма был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 101'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Жирона пробьет пенальти!
  • 100'
    Контроль мяча: Жирона: 64%, Кадис: 36%.
  • 100'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    100'
    Эспино Альфонсо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    99'
    ПЕНАЛЬТИ - Эспино Альфонсо из команды Кадис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вальехо Ману.
  • 99'
    Виктор Чуст успешно блокирует удар.
  • 99'
    Вальехо Ману из команды Жирона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 99'
    Ледесма Херемиас делает важнейший сейв!
  • 99'
    Бернардо Эспиноса нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
  • 99'
    Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 99'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Жирона 78.9% (97)
    X 17.9% (22)
    Кадис 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Жирона 1:1 Кадис

    Исход игры
    Жирона
    78.9% (97)
    Ничья
    17.9% (22)
    Кадис
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (51)
    Нет
    57.14% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    42.3% (52)
    2:1 Жирона
    24.4% (30)
    1:1 Ничья
    14.6% (18)
    2:0 Жирона
    8.9% (11)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Жирона
    1.6% (2)
    0:1 Кадис
    1.6% (2)
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