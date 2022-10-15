Тур: 9. Стадион: Монтиливи. Зрители: 9927 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
5' Желтая карточкаСобрино Рубен
23' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
45' Желтая карточкаГарсия Алеш
0:1
46' ГолАлекс Фернандес
54' Желтая карточкаБуэно Сантьяго
62' Желтая карточкаАлькарас Рубен
64' Желтая карточкаМартинес Арнау
69' Желтая карточкаКастельянос Валентин
76' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
1:1
90' ПенальтиСтуани Кристиан
90'+13
Ход матча
45'
46'
54'
62'
64'
71'
76'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
14 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
16
Чичарито
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
32
Чуст
Виктор
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Нападающий
-
25 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Кадис
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикельме Родриго
|2
|0.22
|Кастельянос Валентин
|2
|0.22
|Мартинес Арнау
|2
|0.22
|Стуани Кристиан
|1
|0.11
|Ромеу Ориоль
|1
|0.11
|Рейньер Жезус
|1
|0.11
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.11
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.11
|Алекс Фернандес
|1
|0.11
|Лукас Перес
|1
|0.11
|Чуст Виктор
|1
|0.11
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Алькарас Рубен
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Карселен Исаак
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0
Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4
Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Кадис
Исход игры
Жирона
78.9% (97)
Ничья
17.9% (22)
Кадис
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.73% (33)
Меньше
72.27% (86)
Обе команды забьют
Да
42.86% (51)
Нет
57.14% (68)
Популярный счёт
1:0 Жирона
42.3% (52)
2:1 Жирона
24.4% (30)
1:1 Ничья
14.6% (18)
2:0 Жирона
8.9% (11)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Жирона
1.6% (2)
0:1 Кадис
1.6% (2)
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