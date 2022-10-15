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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Валенсия
 
Позже
Эльче
Прогнозы 118
Валенсия 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Эльче 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Эльче
7.60
4.90
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
4
Муса
Юнус
17
Нико
Гонсалес
18
Алмейда
Андре
IV
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
23
Клерк
Карлос
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
Валенсия
4-3-3
Эльче
5-4-1

История личных встреч

Валенсия
Эльче

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
П
0:4
П
3:1
П
2:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильехо Самуэль 2 0.25
Дьякаби Муктар 2 0.25
Алмейда Андре IV 1 0.13
Лато Тони 1 0.13
Габриэль Паулиста 1 0.13
Нико Гонсалес 1 0.13
Джюмарт Эрай 1 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.13
Дуро Уго 1 0.13
Андре Маркос 1 0.13
Лино Сэмуел 1 0.13
Солер Карлос 1 (1) 0.13
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Кавани Эдинсон 0 0
Гайя Хосе 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 2 0.25
Бое Лукас 1 0.13
Кольядо Алекс 1 0.13
Гумбау Херард 0 0
Рохер Марти 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 1
Джюмарт Эрай 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Муса Юнус 3 0
Андре Маркос 1 1
Кастильехо Самуэль 2 0
Гильямон Уго 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бигас Педро 3 0
Гумбау Херард 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бое Лукас 1 1
Верду Гонсало 1 1
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Моренте Тете 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Фернандес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
25%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
13%
2
40%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
6
33%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1
Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4
Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
15. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
16. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча девятого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Валенсия» и «Эльче». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

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Прогнозы на матч Валенсия - Эльче

Исход игры
Валенсия
97.5% (118)
Ничья
1.7% (2)
Эльче
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
25.42% (30)
Нет
74.58% (88)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
50.4% (61)
2:1 Валенсия
19% (23)
1:0 Валенсия
13.2% (16)
3:0 Валенсия
7.4% (9)
3:1 Валенсия
5% (6)
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Валенсия
Эльче
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